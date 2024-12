CSN é uma multinacional que se orgulha de ser brasileira

Há 26 anos presente em Araucária, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN Paraná é uma unidade de laminação e revestimento, e seus principais produtos são o CSN Galvalume (aço galvanizado com uma liga de zinco e alumínio), aço pré-pintado e aço galvanizado com revestimento de zinco puro. A unidade localizada no Município, fica na Rodovia do Xisto, no bairro Estação, tem capacidade de produção anual de 130 mil toneladas de pré-printadas, 230 mil toneladas de galvanizados com zinco puro (zincadas) e galvanizados com a liga de zinco e alumínio, e 150 mil toneladas de bobinas a quente decapadas.

Multinacional com orgulho de ser brasileira, a empresa acredita e investe no país. Com a força do trabalho de seus mais de 30 mil colaboradores, enfrenta com sucesso os desafios da economia globalizada.

Fundado em abril de 1941, o grupo CSN está presente em 17 estados brasileiros e também atua em dois outros países – Alemanha e Portugal. Foi a primeira produtora integrada de aço plano no Brasil, um marco no processo de industrialização nacional.

