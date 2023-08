CSN vive uma fase arrojada e promissora de expansão

Há 25 anos a CSN faz parte da história da Cidade Industrial de Araucária, que está completando em 15 de agosto, o seu cinquentenário. A operação da Companhia Siderúrgica Nacional – na época denominada CISA Aços Revestidos S.A. – em Araucária, começou em 1998 com a contratação dos primeiros profissionais, que deram início ao treinamento no processo siderúrgico. Destes colaboradores que ajudaram a construir a história, a empresa se orgulha de ter parte deles ainda integrando o quadro atual de funcionários.

Ao longo desses anos, o fato de a CSN fazer parte do maior polo industrial do Paraná, contribuiu notavelmente para o sucesso dos negócios. A planta de Araucária possui um portfólio de materiais de alto valor agregado, como o aço galvalume® e pré-pintado, que atendem aos mercados de construção civil, linha branca e automotivo. “Além disso, a planta local é referência em performance operacional no Grupo CSN, suportada por uma equipe altamente qualificada e um ecossistema que fomenta a inovação e a excelência operacional”, aponta Michel de Castro Nunes, Gerente Geral de Operações da CSN, em Araucária.

Foto: Marco Charneski. Operação da Companhia Siderúrgica Nacional em Araucária começou em 1999, inicialmente nominada Cisa Aços revestidos S.A.

Plano de expansão

Em 2022, a CSN divulgou dentro do seu planejamento estratégico, a expectativa de dobrar de tamanho e vive um programa arrojado e promissor de expansão. Em setembro de 2022, foi concluída a ampliação da capacidade da linha de pintura de Araucária e existem outras iniciativas para as demais unidades do Grupo CSN. “Temos iniciativas na fase de projeto para o tema energia renovável sendo desenvolvidas na unidade de Araucária, como o Projeto Selene, que visa à descarbonização da unidade produtiva local, por meio do uso de hidrogênio verde em processos de combustão. A estratégia foca também na síntese de amônia verde como alternativa de combustível zero carbono para a suprir a demanda energética do futuro”, explica Micheli Nunes.

Ranking das “100+”

Por todo seu desempenho financeiro, a CSN ocupa a 2ª posição no ranking 2023 “AS 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município de Araucária. “É uma posição de destaque e que muito nos orgulha. Estamos em um polo industrial de grandes empresas. Somos uma filial do ramo de negócios da siderurgia no grupo CSN e atingimos uma representatividade expressiva, contribuindo fortemente com o desenvolvimento regional”, declara Helton Fogaça Weiss, Diretor de Produtos da CSN em Araucária.

Liderança em temas ESG

Além da geração de tributos, a CSN atua fortemente na pauta ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e de Governança) e nesse sentido tem uma contribuição significativa no aspecto socioambiental da região. Está recebendo, pelo sétimo ano consecutivo, o Selo Clima Paraná, avança na pauta da eficiência energética e descarbonização, participa de conselhos como o de Desenvolvimento Econômico do Município de Araucária, o de Cidadania Empresarial na Federação das Indústrias do Estado do Paraná e o de Governança em Inovação para a Indústria Metal Mecânica da Região Metropolitana de Curitiba.

A CSN desempenha fortemente seu papel social através do projeto sociocultural Garoto Cidadão, que está presente no município de Araucária há 15 anos. A parceria entre a Prefeitura local e a Fundação CSN atende 250 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, entre 9 e 17 anos e onze meses. O projeto tem a finalidade de contribuir para a transformação social de crianças e adolescentes por meio da cultura. Pensando na continuidade dos jovens atendidos no projeto, em 2021, a CSN, em parceria com a Fundação CSN, seu braço social, lançou o projeto Mentoria Cidadã para educandos do Garoto Cidadão, visando aumentar as oportunidades de desenvolvi- mento profissional e contribuir com a empregabilidade de jovens que foram educandos e educandas do Garoto Cidadão. O jovem mentorando, após concluir seu tempo no projeto, conta com o apoio de um mentor voluntário, que são colaboradores de uma empresa do Grupo CSN, que contribuem com orientações e uma visão prática do mundo corporativo, aumentando as chances dele de ingressar no programa de Jovem Aprendiz da CSN.

Foto: Divulgação. A planta de Araucária possui um portfólio de materiais que atendem aos mercados da construção civil, linha branca e automotivo.

“Nesse contexto, o município paranaense é uma das unidades contempladas pelo programa Mentoria Cidadã. E, até o ano de 2023, 16 jovens de Araucária foram contratados pelo programa Jovem Aprendiz. O projeto mostra, na prática, as possibilidades de mudança na vida dos jovens por meio da educação, promovendo a transformação da sociedade pela juventude. Sendo a nossa ambição gerar uma cadeia de educação, inclusão e empregabilidade, o Garoto Cidadão já faz parte da agenda cultural da cidade e agora com o Mentoria Cidadã contribui com a empregabilidade dos jovens”, explana Helton Fogaça Weiss.

Excelência nos processos

A CSN tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ISSO 9001 e, especificamente para atendimento ao mercado automotivo, tem a IATF16949. Já o sistema de Gestão Ambiental possui certificação ISO14001 e a empresa ainda tem iniciativas para buscar a certificação do Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho na ISO4 5001.

“Somos uma multinacional com orgulho de ser brasileira, formada por mais de 30 mil colaboradores que atuam nos negócios de siderurgia, mineração, cimentos, energia e logística. Explicitamos nossa gratidão ao sermos reconhecidos por essa iniciativa que demonstra o bom relacionamento com a comunidade onde atuamos, e que reforça a nossa essência de fazer bem, fazer mais, fazer para sempre”, pontua Michel de Castro Nunes.