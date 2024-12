Darnel Embalagens investe em tecnologia para solucionar desafios e objetivos dos clientes

A Darnel Embalagens Ltda é uma organização líder com presença global, que oferece há 60 anos soluções de embalagens 100% recicláveis. A empresa, que possui unidade na Rua Tenente Benedito Nepomuceno, no bairro Estação, em Araucária, fabrica produtos funcionais e sustentáveis para cuidar e proteger o planeta, incentivar a economia circular, promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental para a comunidade

Constantemente se reinventando para fornecer as melhores soluções de embalagem para seus clientes, a Darnel mantém centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento na Suíça, Estados Unidos e Colômbia e investe na mais alta tecnologia para solucionar seus desafios e objetivos.

A Darnel possui operações em mais de 20 países e presença em nível global. Conta com tecnologia de ponta em todos os seus centros de produção e distribuição. Os produtos da empresa são 100% recicláveis, compostáveis ou biodegradáveis. Também é a única empresa no Brasil que possui todas as soluções em embalagens descartáveis para alimentos “one stop shop” (vendidos em lojas de conveniência).

