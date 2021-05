Darnel: mais de 30 anos na vanguarda em tecnologia, qualidade e serviço

A indústria possui unidades espalhadas pelo mundo, e uma delas está em Araucária, no bairro Estação

Foto: Marco Charneski

Por MAURENN BERNARDO

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

A Darnel Embalagens, marca responsável por uma linha extensa de produtos descartáveis e embalagens para alimentos, com as mais altas especificações técnicas, também integra o rol de grandes indústrias localizadas em Araucária. A empresa, que há mais de 30 anos está na vanguarda em tecnologia, qualidade e serviço, alcançando um excelente posicionamento no mercado nacional e internacional, tem uma unidade na rua Ten. Benedito Nepomuceno, no bairro Estação. Através de suas Plantas de Produção localizadas nos Estados Unidos, Espanha, Turquia, Israel, Uruguai, Brasil e Colômbia e seus Centros de Distribuição localizados na Alemanha, Itália, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador e Rússia, a Darnel pode distribuir seus produtos em qualquer lugar e a qualquer momento, garantindo um serviço rápido e eficiente.

Suas fábricas atendem de maneira independente à Norma Internacional NTC-ISO 9001:2008 e seus laboratórios estão equipados para poder exercer altos padrões e controles de qualidade, garantindo assim o rastreamento do produto. Além de sua infraestrutura física, a empresa tem investido em sistemas de informação modernos, completamente interconectados, o que permite oferecer um melhor e mais oportuno serviço a todos seus clientes.

Meio Ambiente

A Darnel Embalagens também está comprometida em operar com práticas responsáveis de trabalho e fabricação, sempre pensando no meio ambiente. Todas suas fábricas utilizam tecnologias que protegem o meio ambiente e cumprem padrões internos rígidos que excedem os regulamentos locais. Por exemplo, seus produtos espumados estão isentos de clorofluorcarbonos e não afetam a camada de ozônio, cumprindo assim com o Protocolo de Montreal acordado pelas Nações Unidas.

A empresa está comprometida em minimizar a sua pegada de carbono e seu impacto no meio ambiente. Isso porque todas as suas instalações eliminam corretamente os resíduos industriais e de água gerados durante o processo de fabricação, muitas vezes reciclando-os dentro da planta. Em comparação com outros processos de fabricação, a empresa não só consome 30 a 40% menos energia, mas também consegue 80% mais economia.

Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, implementa projetos eco-eficientes em sua produção, desenvolvendo embalagens com qualidade e atributos que geram benefícios ambientais, como a redução do uso de espaço (produtos mais compactos e empilháveis), redução eficiente dos custos de transporte (menor volume e peso do produto, manutenção da qualidade e resistência) e a proteção alimentar, gerando menos desperdício de alimentos.