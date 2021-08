Das cinco escolas que deveriam ter retomado às aulas, duas aderiram à greve

Escolas que retomaram as atividades estão seguindo à risca os protocolos de biossegurança. Foto: Marco Charneski

O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil levou centenas de cidades a retomarem gradativamente as aulas presenciais. Mas, apesar de a Unicef, Unesco e a Organização Pan-Americana da Saúde – Opas lançarem um manifesto pedindo urgência nos esforços para a reabertura segura das escolas no País, muitos pais ainda têm dúvidas se devem ou não enviar seus filhos às escolas. O que eles precisam avaliar não é só a situação da pandemia e da vacinação no município, mas também a saúde mental da criança ou adolescente, que estão longe do convívio escolar e do convívio com os amigos há tanto tempo. Entretanto, não há decisão certa ou errada, o que existe é uma decisão que faz mais sentido para a família naquele momento.

Em Araucária, a rede municipal de ensino retomou as aulas presenciais para os oitavos e nonos anos nesta segunda-feira, 2 de agosto, em meio a uma “greve pela vida”, deflagrada pelo sindicato dos professores. Das cinco escolas que deveriam ter retomado as atividades, duas aderiram à greve: Irmã Elizabeth Werka e Juscelino Kubistchek. Nas escolas Balbina Pereira de Souza, Maria Aparecida Saliba Torres e Ibraim Antônio Mansur o retorno foi normal, dentro dos protocolos de biossegurança adotados.

Um monitoramento inicial feito pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) constatou que na Escola Ibrahim, onde há 197 alunos matriculados nos oitavos e nonos anos, apenas 38 optaram pelo retorno presencial, sendo que no dia 2 havia 31 deles em salas de aula e no dia 3 tinha 33 alunos na escola. Na Escola Balbina, de um total de 106 alunos de nonos e oitavos anos, 50 optaram pela volta, sendo que 30 destes compareceram às aulas nos dias 2 e 3. Já na Escola Maria Saliba, de um total de 151 alunos das turmas de oitavos e nonos anos, 78 optaram em voltar, com comparecimento de 26 deles nos dias 2 e 3.

A secretária de Educação, Adriana Palmieri, disse que apesar da baixa adesão por parte dos pais em enviar seus filhos à escola, o retorno nas unidades que estavam previstas foi tranquilo, conforme a organização e orientações determinadas pela secretaria. “Tivemos a questão da greve dos professores, porém não haverá retrocesso na decisão da SMED, já que o retorno escalonado e gradativo das atividades presenciais nas escolas municipais, está previsto em decreto municipal”, explicou.

Demais séries

Quanto ao retorno das demais séries na rede municipal de ensino, a SMED reafirmou que aguarda a entrega dos kits de higiene infanto-juvenil por parte da segunda empresa que venceu a licitação, já que a primeira teve problemas com o prazo de entrega e a Prefeitura cancelou o contrato. O prazo pra entrega é até 13 de agosto.

Adesão dentro do esperado

Com as salas praticamente vazias, professores e alunos tentam se adaptar à nova realidade. Foto: Marco Charneski

Na escola Municipal Balbina, localizada no Campina da Barra, o diretor Fernando Joel Rodrigues comentou que o retorno dos alunos foi dentro do esperado. “Estamos seguindo todas as recomendações da SMED e da Saúde, com higienização, uso de máscaras, distanciamento, e os alunos estão obedecendo”, comentou. A escola tem duas turmas de oitavos anos e duas de nonos anos, totalizando 106 alunos, mas nesse retorno, a média de presença é de 9 alunos por turma. “Tivemos pouco mais de 50 pais que optaram em mandar os filhos à escola, uma adesão muito baixa, mas compreensível. Acredito que ainda estejam com receio, aguardando esse primeiro momento para ver se dará tudo certo. Todos os dias tem pais que nos procuram e pedem esclarecimentos. Eles também sabem que poderão optar pelo retorno a qualquer momento”, esclareceu o diretor.

Ele disse ainda que os professores continuam enviando atividades nos grupos e também impressas e atendendo em dias agendados, desde que não coincidam com o presencial na escola. “O que percebemos é que os alunos do ensino remoto têm muita dificuldade com as aulas e sentem falta do contato direto, mais pessoal com os professores, para tirar dúvidas e realizar as atividades. Os professores também se esforçam, fazem vídeo chamadas, algumas aulas pelo meet, mesmo assim há uma grande defasagem na aprendizagem, em grande parte deles. Embora a maioria dos professores ainda não tenha recebido as duas doses da vacina, consideram importante voltar”, reiterou Fernando.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021