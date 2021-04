Di Vilaggio Pizzaria conquista paladares com o sabor inigualável de suas pizzas

Rafaella, Marcos e Andrea se dedicam ao máximo para garantir a qualidade das pizzas. Foto: Marco Charneski

A paixão pela culinária, aliada ao paladar inegável de um apreciador de pizzas de qualidade, surpreendentes no sabor, e especialmente na massa, pesaram na decisão do empreendedor Marcos Antonio, em abrir sua própria pizzaria. Ele vem de uma família inteira de apreciadores de uma boa pizza, aquela feita por quem realmente entende do assunto e usa o amor como ingrediente principal. Uma família que sempre viu a necessidade de encontrar um local em Araucária, que oferecesse tudo isso. Uma família unida, que embarcou nesse sonho com ele.

Esse é o motivo pelo qual a Di Vilaggio Pizzaria existe. “Sempre fui apaixonado pela culinária e muito exigente em tudo que fazia, então resolvi me especializar na arte de fazer pizza. Desde então fui estudando muito, inclusive recebendo dicas de colegas que já haviam viajado para a Itália e saboreado a verdadeira pizza italiana. Também fiz uma especialização com um renomado pizzaiolo da região de Nápole, com o qual estabeleci um laço de amizade. Depois de muitas massas feitas, muitos testes, decidi com a minha família, que era o momento de abrir a tão sonhada pizzaria e compartilhar o que havia aprendido”, contou Marcos.

A Di Vilaggio Pizzaria vendeu a sua primeira pizza em 11 de setembro de 2018, e desde então, foi se aperfeiçoando cada vez mais. Ao longo desses dois anos e sete meses, Marcos nunca parou de se dedicar, sempre testando novos sabores (alguns diferenciados e exclusivos), zelando pela qualidade da massa, procurando usar produtos de qualidade, para que cada cliente se sinta respeitado, como um verdadeiro apreciador das suas pizzas. “Um dos bens mais preciosos é o nosso tempo, e nada melhor que compartilhá-lo com as pessoas que amamos e nos fazem bem, como nossa família e amigos. A Di Vilaggio Pizzaria foi pensada e planejada em momentos assim, quando sentávamos em família para compartilhar nosso precioso tempo, desfrutando de um bom alimento e desenhando o nosso sonho. E até hoje isso permanece, por isso somos uma empresa familiar”, destaca.

O empreendedor também fez questão de agradecer a todos os seus clientes e amigos. “Estamos sempre buscando uma evolução a cada dia, sempre buscando melhorar cada vez mais e mais. Não somos perfeitos e nem queremos ser, pois quando você se acha perfeito, você não consegue mais evoluir como ser humano. Então, erramos sim, afinal somos iguais a todos vocês, mas pode ter certeza que sempre estaremos prontos para corrigir nossos erros e prontos para aprender, afinal, a vida é um eterno aprendizado”, diz.

Marcos faz questão de ressaltar ainda que a família Di Vilaggio Pizzaria faz as pizzas e os calzones com muito amor e respeito pelo cliente, que na maioria das vezes, acaba se tornando um amigo. “E para finalizar, transcrevo o que está escrito na parede da nossa recepção, que nos faz refletir sempre e agradecer: Nunca foi sorte, sempre foi Deus!”

Serviço

As pizzas da Di Vilaggio são preparadas no capricho, com uma massa especial e recheios que surpreendem pelo sabor. Foto: Marco Charneski

Se você ficou com água na boca para provar as pizzas e calzones da Di Vilaggio Pizzaria, os pedidos podem ser feitos através dos telefones 3031-6666 e 99828-8777 (WhatsApp) ou ainda pelo aplicativo pedir.delivery/divilaggiopizzaria, com entregas apenas no delivery.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021