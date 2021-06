Dois machões de cozinha vão em cana após agredirem suas companheiras

Os agressores foram parar na DP. Foto: divulgação

No sábado, 29 de maio, por volta das 11 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de casal na rua Oscar Renaud, no bairro Iguaçu. Um homem havia agredido a companheira com empurrões, socos e tapas, provocando lesões em sua cabeça e hematomas em seu braço esquerdo e perna esquerda. No local, a equipe conversou com a vítima e ela confirmou a discussão, dizendo que os motivos teriam sido ciúmes e questões financeiras. Disse ainda que durante a briga o marido passou a agredi-la fisicamente. O homem, por sua vez, relatou que a companheira estava com uma arma de choque em mãos, fato que ela justificou ser para sua defesa, já que as agressões seriam recorrentes.

Ainda na casa, a PM viu em cima de uma mesa em um dos cômodos, uma espingarda de pressão, que o homem alegou ter adquirido pela internet. Como os ânimos estavam bem alterados e havia uma criança menor de idade e especial na casa, a equipe recolheu a espingarda e o aparelho de choque. Nesse instante, a mulher complementou que já tinha sido ameaçada pelo marido com a espingarda e que ele sempre deixa a arma de fácil acesso na casa. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as medidas cabíveis.

Machão de cozinha

Por volta das 23 horas de sexta-feira, 28, mais um machão de cozinha foi detido, dessa vez pela Guarda Municipal. A vítima informou que seu marido havia chegado em casa sob efeito de álcool e estaria quebrando os móveis da residência do casal e fazendo ameaças de morte contra ela e a filha menor. Uma equipe foi até o endereço na rua Londrina, bairro Iguaçu, mas o suposto agressor já havia saído do local. A vítima foi orientada a ligar novamente, caso o companheiro retornasse, e também a registrar boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.

Após registrar a ocorrência, a equipe saiu e seguiu com o patrulhamento preventivo. Vinte minutos depois, a vítima ligou novamente, dizendo que o agressor havia voltado ainda mais violento, por saber que a companheira tinha denunciado suas atitudes à GM. A viatura retornou à casa e com a autorização da moradora, entrou na residência e abordou o homem. Ele não obedeceu a abordagem e partiu pra cima dos GMs, sendo necessário o uso progressivo e diferenciado da força, com a utilização da arma de eletrochoque.

Diante dos fatos e da vontade da vítima em representar criminalmente contra o agressor, a equipe deu voz de prisão e o encaminhou à Delegacia de Polícia para as medidas necessárias.

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021