Empresas do Grupo Empar tem vagas disponíveis para portadores de deficiência

Se você é portador de deficiência (PCD) e está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento a essa oportunidade! As empresas do Grupo Empar estão com vagas disponíveis para este público. Na Emparlimp Limpeza as vagas são para auxiliares de serviços gerais e serventes de limpeza, destinadas a moradores de Curitiba e região. O salário é de R$1.394,55, mais vale alimentação de R$551,50 ao mês e vale transporte. Na Emparseg Vigilância as vagas são para vigilantes intermitentes.

Segundo o grupo Empar, a lei de cotas para PCDs, oficialmente chamada de Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91), foi promulgada em 1991 e estabelece que empresas com cem ou mais empregados preencham uma parte dos seus cargos com pessoas com deficiência.

Sobre o grupo

O Grupo Empar é formado por duas empresas, a EmparLimp, que atua no ramo de limpeza, portaria, copa, jardinagem e serviços gerais, e a EmparSeg, que atua no ramo de vigilância. Referência no setor, a empresa oferece serviços personalizados, como mão-de-obra terceirizada e bem treinada, de acordo com as necessidades e características de cada cliente, com qualidade e preços justos.

Importante ressaltar que ao contratar serviços do Grupo Empar as empresas terão à disposição no seu quadro, funcionários facilmente identificados, que passaram por treinamento e qualificação com supervisão; poderão oferecer um atendimento personalizado, considerando as necessidades de cada cliente; supervisão dos serviços prestados; e resolução de não-conformidades identificadas.

Interessados em conhecer mais sobre o Grupo Empar ou se candidatar a uma das vagas poderão entrar em contato pelo fone (41) 3614-1000 ou acessar o site www.grupoempar.com.br.

Edição n. 1358