EstudAr – Material Pedagógico Estruturado para o Ensino Fundamental

Com a intencionalidade de subsidiar o trabalho dos profissionais da Rede Municipal de Educação de Araucária com material didático próprio, a SMED, por meio do Departamento de Ensino Fundamental, disponibiliza material referente ao 3º trimestre do EstudAr.

O EstudAr consiste em um material pedagógico, elaborado e diagramado por profissionais da própria rede, a fim de subsidiar os encaminhamentos pedagógicos para os anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Araucária. Na etapa atual, atende aos 4º e 5º anos, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, sendo prevista a ampliação para os demais anos e componentes dos anos iniciais.

A fim de contribuir com o planejamento e a prática docente, o EstudAr apresenta uma proposta de atividades pautadas nos documentos norteadores do trabalho pedagógico, especialmente no Planejamento Referencial, elaborado a partir da Organização Curricular de Araucária.

Os arquivos são disponibilizados, primeiramente, em versão digital, para que sejam utilizados e validados pelos professores e, posteriormente, contando com as contribuições desses profissionais, serão produzidas as versões impressas dos cadernos.

As elaborações estão organizadas em três volumes anuais, cada um correspondendo a um trimestre letivo. Cada volume divide-se em três unidades temáticas, em que são explorados os objetivos de aprendizagem de modo contextualizado à realidade sócio, cultural e histórica do município.

Em meados de setembro estão sendo disponibilizadas as elaborações da unidade 7, primeira unidade do 3º trimestre, para que os professores possam explorar e desenvolver práticas pedagógicas contando com o suporte de um material autoral, pensado a partir do contexto local.

Departamento de Ensino Fundamental

Publicado na edição 1329 – 15/09/2022