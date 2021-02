Etapa de vacinação dos idosos acima de 90 anos chega a metade

Compartilhe esta notícia

Foto: Carlos Poly

Começou na última quarta-feira, 10 de fevereiro, a vacinação contra a covid-19 de idosos acima de 90 anos em Araucária. Nesta sexta-feira, 12, início do terceiro dia da etapa o município já havia imunizado 150 pessoas desta faixa etária. Ou seja, quase a metade das 360 doses recebidas pelo Ministério da Saúde já foram administradas.

Para vacinar essa população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) definiu a estratégia de vacinação domiciliar. Portanto, as equipes estão indo até a residência dos idosos para fazer a imunização.

Nesta sexta, o primeiro do dia a receber a vacina foi o senhor Saul Antônio de Oliveira Ribas de 91 anos, morador do Centro da cidade. Cedinho ele já estava aguardando os profissionais na porta de casa. Ele disse que estava ansioso esperando por esse momento. “Estou muito feliz e tranquilo me sentindo uma criança sendo vacinada”, declarou Saul cheio de esperança em dias melhores.

Cadastro

Os idosos, acima de 90 anos, que não são usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) devem entrar em contato com o Departamento de Atenção Primária da SMSA através do telefone 3614.7744 de segunda a sexta para informar seus endereços e solicitar a vacina. Quem já é usuário do SUS não precisa fazer nenhum cadastramento. As equipes estão entrando em contato para comunicar a data agendada.

