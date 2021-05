Final de semana será seco e com friozinho no município

Foto: divulgação

O eixo da frente fria que mudou o tempo, trazendo chuvas ao município se afastará do Estado a partir desta quinta-feira, 13 de maio. Conforme a previsão do Instituto Simepar, a estabilidade atmosférica volta a predominar ao longo do final de semana. O sol retorna para aquecer a cidade, entretanto, as temperaturas não sobem muito.

Com céu claro, a manhã desta quinta-feira, 13, foi gelada. A máxima não passa dos 18°C, sem nenhuma probabilidade de pancadas. Nublada, a sexta-feira, 14, será um pouco mais quente. Mínima prevista de 10°C e máxima de 19°C. Não há chances de chuvas.

O sábado, 15, continuará seco. Com mínima de 12°C, os termômetros não passam dos 17°C. Apesar das nuvens carregadas, novos temporais não caem por aqui. No domingo, 16, quase nada muda. Mínima de 12°C, máxima de 19°C e sem chuvas.