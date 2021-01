Garotinho de 5 anos ganha farda da GM no dia do seu aniversário

Compartilhe esta notícia

Os GMs fizeram questão de dar uma passadinha na festa do garotinho. Foto: divulgação

Guardas municipais de Araucária transformaram a festa de aniversário do garotinho Vinícius Gabriel Takeshita Karas, de 5 anos, em um momento inesquecível. Morador da localidade rural de Boa Vista, ele sempre foi apaixonado pela corporação e agora vai ficar ainda mais, porque além de receber a visita dos seus ídolos no dia do seu aniversário, 18 de janeiro, ainda ganhou de presente um uniforme da GM, personalizado. A mãe Tatiana Takeshita Karas conta que costuma acompanhar as postagens da GMA nas redes sociais e viu que algumas crianças já foram contempladas com a fardinha. Então decidiu entrar em contato com a corporação, pedindo que realizassem o sonho do Vinicius, sempre ansioso em conhecer os guardas municipais e ganhar uma fardinha.

“Eles foram muito atenciosos e prestativos, vieram na festinha do meu filho e trouxeram de presente uma fardinha com o nome dele. Vinicius adorou, dava pra ver a emoção nos olhinhos dele”, descreveu. A mãe agradeceu pelo carinho que tiveram com o seu pequeno, em um dia tão especial pra ele. “Com certeza vai ficar na memória dele por muito tempo. Deus abençoe a cada um dos guardas municipais, pela alegria que proporcionaram ao Vinicius”, completou.

Vinicius tirou foto aos lados dos seus ídolos e curtiu cada momento da visita. Foto: divulgação

Tatiana ficou emocionada com a atitude da corporação e o sentimento foi recíproco. “Quando a mãe do garotinho entrou em contato conosco, levamos o fato até nosso comando, que imediatamente concordou. Dessa forma, procuramos uma costureira para confeccionar a fardinha. O mais legal é que conseguimos entregar bem no dia do aniversário do Vinicius. Para nós foi gratificante o pedido da criança, com tão pouca idade e já interessada pela GM, querendo conhecer nossos guardas municipais, admirando nosso trabalho, empolgada em tirar fotos conosco. Isso não tem preço”, comentou Rodrigo Fabio Ramos, diretor da Guarda Municipal de Araucária.

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021