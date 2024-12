Gelopar é a marca líder em equipamentos de refrigeração para gastronomia

Fundada em 1972 na Rua Dr Eli Volpato – bairro Chapada, Parque Industrial de Araucária, a Gelopar Refrigeração Paranaense Ltda possui uma unidade industrial de 25.500m² de área construída, em um terreno de 80.000m², além de um Centro de Distribuição de 7.500 m². A empresa atende estabelecimentos comerciais, como padarias, casas de carnes, mercearias, lojas de conveniência, sorveterias, bares, restaurantes e supermercados de pequeno e médio porte. Além disso, as grandes indústrias de bebidas, polpas, sucos, gelo, sorvetes e alimentos também contam com os produtos Gelopar.

O comprometimento e a dedicação foram essenciais para que a empresa obtivesse reconhecimento e expandisse seus produtos também para o exterior. Em mais de 50 anos de história, aproximadamente 3 milhões de produtos foram produzidos e comercializados pela Gelopar.

A conexão entre profissionais experientes, tecnologia, infraestrutura completa e produtos de qualidade faz da Gelopar a marca líder em equipamentos de refrigeração para gastronomia, com Certificação de Segurança Compulsória, instituída de acordo com as portarias vigentes do Inmetro.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.