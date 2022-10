GESTÃO DEMOCRÁTICA EM FOCO

A Gestão Democrática da escola é uma contribuição indispensável, uma garantia e uma prática concreta desta educação emancipadora da existência das pessoas e da humanidade (Gutemberg Martins Sales).

O ano de 2022 é o ano de celebrar a Gestão Democrática, e não é porque estamos passando pelas eleições majoritárias no país, mas sim porque as Unidades Educacionais Públicas Municipais de Araucária terão, no dia 25 de novembro, a Consulta Pública para escolha dos diretores e diretores auxiliares.

A consulta pública para definição dos diretores das escolas, Cmeis e Cmaees está prevista na Lei Municipal nº 3508/2019. E já no dia 25 de agosto a Secretária de Educação convocou toda a comunidade escolar para se engajar neste importante momento de participação. Para organizar todo este processo e garantir que ele ocorra da maneira mais democrática possível, foi eleita uma Comissão Municipal nomeada pelo Decreto nº 38.344/2022.



Uma grande novidade este ano na lei é que os candidatos tiveram que passar por uma prova, chamada de avaliação de mérito e desempenho, que, junto ao seu plano de gestão, foi submetida ao crivo dos Conselheiros Escolares.



Outro dado importante, que antecedeu a inscrição, foi a quantidade de pessoas que assistiram ao Curso de Gestão oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, chegando a mais de mil participantes.

Nos dias 10 e 17 de outubro os Conselhos Escolares apresentaram para a Comissão Municipal os documentos dos profissionais da Unidades interessados em candidatar-se em cada Unidade Educacional. O trabalho da comissão foi analisar todos os documentos e indeferir ou deferir cada candidatura. Os candidatos que apresentaram a documentação exigida pela lei tiveram seus nomes e de suas respectivas unidades publicados em Diário Oficial para conhecimento de toda a Comunidade Escolar. Vale lembrar que, em algumas unidades, não houve registro de candidatos.



Assim, pelo regulamento da Consulta Pública para escolha dos diretores e diretores auxiliares, esta semana inicia-se, nas Unidades Educacionais Municipais em que há inscritos (candidatos) o período de campanha. Outro importante momento de participação da Comunidade Escolar, visto que todos somos fiscalizadores para que ocorra uma campanha digna, ética e fora do período de trabalho do profissional candidato.



Pais, responsável legal, professor, demais profissionais e estudantes, este é um momento de diálogo, participação e aprendizagem de como sermos cidadãos de fato, exercendo nossa cidadania e nosso poder de escolha. Vamos nos informar e participar das assembleias escolares e do dia da Consulta Pública!



Quando todos cuidam da escola, a qualidade da educação aumenta e novos cidadãos se formam!