GPC Araucária vem atendendo o mercado madeireiro do Paraná desde 1999

No ano de 1999 a GPC Química inaugurou sua planta no município de Araucária, hoje localizada na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho. O objetivo da expansão era atender o mercado madeireiro do Paraná. Em 2015, a empresa ampliou sua capacidade produtiva, com a conclusão da instalação da terceira planta de formol e de um novo reator.

A unidade produtora de Araucária é estratégica para a companhia, assim como a de Uberaba/MG, juntas totalizam mais de 300 mil m², onde são fabricadas resinas termofixas e produtos auxiliares para a indústria de painéis de madeira reconstituída, MDF, MDP, OSB e compensados, além de resinas e aditivos especiais para aplicações específicas.

Com sede no Rio de Janeiro, a GPC Química é uma empresa brasileira com mais de 60 anos de história. Produtora de resinas termofixas e formol, configura-se como um dos principais líderes do mercado nacional, com presença e atuação expressiva nos países do Mercosul.

