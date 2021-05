GPC Química está presente em Araucária há mais de 20 anos

Unidade da empresa, cuja origem é brasileira, fica no bairro Thomaz Coelho e produz resinas termofixas e formol

Foto: Marco Charneski

Por MAURENN BERNARDO

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

Desde 1999 o Parque Industrial de Araucária passou a contar com uma unidade da GPC Química, empresa brasileira com sede no Rio de Janeiro, produtora de resinas termofixas e formol. Com mais de 60 anos de história, a GPC configura-se como uma das principais líderes do mercado nacional, com presença e atuação expressiva nos países do Mercosul. A unidade araucariense fica na rua Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho que, juntamente com a unidade produtora de Uberaba/MG, totaliza mais de 300 mil m², onde são fabricadas resinas termofixas e produtos auxiliares para a indústria de painéis de madeira reconstituída, MDF, MDP, OSB e Compensados, além de resinas e aditivos especiais para aplicações específicas. A planta de Araucária teve sua capacidade produtiva ampliada em 2015, com a conclusão da instalação da 3ª planta de formol e de um novo reator.

A GPC Química tem como missão fornecer soluções químicas na cadeia de derivados do metanol e resinas termofixas, com reconhecimento pela qualidade e eficiência tecnológica, baseada em modelos de negócios competitivos, sustentáveis e ambientalmente responsáveis. Entre seus projetos futuros, e como visão para 2023, a empresa pretende se consolidar como a principal escolha de fornecimento de resinas termofixas no Brasil para o mercado de painéis de madeira, pelo reconhecimento de sua tecnologia e confiabilidade no fornecimento de qualidade e eficiência, com crescimento contínuo neste segmento, e atingindo diversificação relevante em novos produtos e mercados derivados da nossa cadeia de valor.

Diferenciais

A GPC Química é reconhecida por sua tradição e know-how no desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades específicas de seus clientes e aos requisitos de qualidade e eficiência. Suas unidades produtivas também estão estrategicamente localizadas para atendê-los de forma eficaz.

Entre seus parceiros estão empresas globais de tecnologia para indústria de resinas e painéis de madeira reconstituída. Possui a infraestrutura e os conhecimentos necessários para atender os desafios tecnológicos e as tendências do mercado.

Além da tecnologia aplicada no desenvolvimento de seus produtos, a GPC Química busca agregar valor através do atendimento diferenciado e de suas equipes de assistência técnica, contando com suporte internacional, visando soluções que atendam as demandas do mercado e melhorem o desempenho de seus clientes.