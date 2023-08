Grupo Empar está com vagas em aberto para trabalhadores PCD’s. Confira!

Encontrar um emprego está difícil para todo mundo, agora imagine para as pessoas com deficiência, que ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho. A boa notícia é que há empresas que atuam em conformidade com as leis de Cotas e de Acessibilidade e garantem oportunidade a essas pessoas, para que possam atuar em áreas específicas, compatíveis com seus problemas. Uma delas é o Grupo Empar, que desde 2013 vem ofertando vagas para PCD’s e realizando mutirões de oportunidades. Atualmente o grupo está com vagas disponíveis para interessados em atuar em Curitiba, região metropolitana e outros municípios paranaenses.

Então, se você possui algum tipo de deficiência e ainda assim se acha capaz e tem força de vontade, vá à luta e conquiste seu espaço e seu direito de cidadão. Não perca essa oportunidade! Na Emparlimp Limpeza estão disponíveis mais de 20 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais e servente de limpeza, com atuação em Curitiba e região metropolitana. O salário é de R$1.394,55, mais vale-alimentação e vale-transporte. Na Emparseg Vigilância as vagas são para vigilantes na modalidade contrato intermitente.

Outras cidades

O Grupo Empar também está com 7 vagas abertas para servente de limpeza, carga horária de 40 horas, contrato CLT com salário de R$ 1.394,55 + VA e VT, para a cidade de Umuarama; 4 vagas para servente de limpeza (mesma carga horária, salário e benefícios) para a cidade de Loanda; 2 vagas de auxiliar administrativo, 20 horas, contrato CLT R$ 808,18 + VA e VT para Loanda; 5 vagas para assistente administrativo (mesma carga horária, salário e benefícios) para Umuarama; vagas para trabalhadores agropecuários gerais, 40 horas, contrato CLT R$ 1.573,65 + VA e VT para as cidades de Londrina, Pato Branco e Ponta Grossa.

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma dessas vagas é preciso ser portador de deficiência ou possuir o certificado de reabilitação do INSS e ainda ter o laudo médico referente à deficiência.

As entrevistas podem ser agendadas pelo fone (41) 99201-7941 ou no Instagram @grupoempar. A empresa também está no site PCD online (https://www.deficienteonline.com.br), onde publica vagas diariamente.

Sobre o grupo

A EmparLimp trabalha no ramo de limpeza, portaria, copa, jardinagem e serviços gerais, e a EmparSeg no ramo de vigilância. O Grupo Empar é destaque no setor por oferecer serviços personalizados, como mão-de-obra terceirizada e bem treinada, de acordo com as necessidades e características de cada cliente.

Edição n.º 1377