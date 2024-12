Grupo Risotolândia: há mais de 70 anos servindo tradição e qualidade

A Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda é referência em refeições coletivas e seu objetivo é tornar-se nacionalmente reconhecida pelas suas práticas responsáveis e sustentáveis, sempre guiada pelo compromisso de fazer a diferença no dia a dia das mais de meio milhão de pessoas que alimenta diariamente.

Em 1981, a empresa construiu em Araucária a primeira cozinha industrial com capacidade produtiva de 3 mil refeições diárias e, cinco anos depois, atingiu a marca de 16.500 refeições diárias, números que atualmente ultrapassam 500 mil refeições por dia. A sede da Risotolândia no Município fica na Rua Luís Franceschi, no bairro Thomaz Coelho.

Após 71 anos de existência, o Grupo Risotolândia guarda uma história marcada por desafios, crescimento contínuo e dedicação ao fornecimento de refeições de qualidade, que chegam a diferentes estados do país.

As boas práticas do Grupo nas áreas ambiental, social e governança (ESG) também garantem ao Grupo rotinas mais sustentáveis, conscientes e bem gerenciadas. Nos últimos anos, essas práticas revelaram importantes indicadores que otimizam e direcionam a atuação da Risotolândia de forma ainda mais responsável.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.