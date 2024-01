Hamburgueria Calça Quadrada trouxe para Araucária a magia do fundo do mar

Em um insight criativo no início de 2021, a ideia de uma hamburgueria única e especial nasceu na mente empreendedora de Quelita, com o desejo de oferecer algo diferenciado aos amantes da gastronomia. Foi então que a Hamburgueria “Calça Quadrada” começou a tomar forma.

Ao compartilhar a empolgante ideia com sua família, a receptividade foi calorosa e encorajadora, juntos, embarcaram na jornada de transformar um sonho em realidade. O timing inicial para o lançamento do negócio coincidiu com o início das restrições da pandemia, levando a equipe a focar inicialmente no serviço de delivery.

A inauguração oficial da Hamburgueria “Calça Quadrada” aconteceu em 16 de abril de 2021, marcando o início de uma jornada culinária que conquistaria os paladares locais. Desde o início, o compromisso com a excelência no atendimento e a busca incessante pela satisfação dos clientes tornaram-se valores fundamentais.

Ambiente foi inspirado no restaurante “Siri Cascudo”, do famoso desenho Bob Esponja

Com ambiente todo pensado e inspirado no restaurante “Siri Cascudo”, do famoso desenho Bob Esponja, o espaço da Hamburgueria Calça Quadrada diverte e atrai diversos clientes e principalmente as crianças, que ficam extremamente empolgadas em poder visitar um local tão parecido com o do desenho que marcou a infância de muita gente.

Quelita destaca seu entusiasmo com os diferenciais do restaurante: “quando tive a ideia, a única condição era ter o ‘Hambúrguer de Siri’! Todos que visitam a hamburgueria não resistem em experimentar”, destacou a empresária.

O hambúrguer de siri tornou-se a assinatura da casa, surpreendendo e cativando clientes com sua originalidade e sabor autêntico. Um dos aspectos mais gratificantes para ela, é testemunhar o fascínio nos olhos das crianças quando adentram o estabelecimento.

Todos os hambúrgueres servidos na Hamburgueria Calça Quadrada destacam-se pela sua originalidade e qualidade. Contudo, o grande diferencial é o famoso hambúrguer de siri, cuja autenticidade reside no fato de ser feito com carne de siri. Uma experiência culinária que transporta os clientes para um passeio sensorial pelos sabores do mar.

A Hamburgueria Calça Quadrada continua a conquistar corações e paladares, consolidando-se como um ponto de encontro gastronômico único na região. Com uma visão clara, paixão pela culinária e um toque de ousadia, Quelita e sua equipe continuam a surpreender, proporcionando uma experiência inesquecível a cada mordida.

O hambúrguer de siri é o carro-chefe da casa, dentro de um cardápio atrativo

Serviço

Hamburgueria Calça Quadrada. Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 644. Horário de funcionamento: terça a domingo das 18:00 às 22:30.

Nina Santos