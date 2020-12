Homem é esfaqueado em briga de bar no jardim Planalto

Compartilhe esta notícia

Um homem foi esfaqueado durante uma briga de bar ocorrida na tarde de sábado, 5 de dezembro, na rua Isidoro Ksiazkiewcz, no jardim Planalto, bairro Costeira. Mesmo machucada e perdendo muito sangue, a vítima ainda saiu do local cambaleando, deu alguns passos pela calçada, até a chegada do socorro. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital.

Não há registro de boletim de ocorrência relacionado a este crime, portanto, não há como saber qual foi a motivação. Segundo vídeos que circularam em grupos de whatsapp, provavelmente feito por clientes do bar, foi possível perceber que o homem foi atingido por vários golpes de faca.

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020