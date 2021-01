Homem procurado pela justiça é preso pela GM

Compartilhe esta notícia

Homem vai pagar pelo crime. Foto: divulgação

Por volta do meio dia desta quarta-feira, 27 de janeiro, a Guarda Municipal de Araucária recebeu informações de que um foragido da justiça estaria na rua André Wojcik, no bairro Capela Velha. Imediatamente deslocou uma equipe até o endereço, que em uma busca rápida, conseguiu encontrar o homem, já próximo das canchas do Jardim Arvoredo.

O indivíduo foi abordado e na consulta do seu nome no sistema, ficou constatado o mandado de prisão pelo crime de roubo agravado. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para cumprimento da ordem judicial.

Publicado na edição 1246 – 28/01/2021