Idosa morre atropelada por um motociclista no bairro Iguaçu

Foto: Raquel Kriger de Paiva

O trânsito de Araucária fez mais uma vítima fatal na tarde desta segunda-feira, 13 de setembro. Uma senhora de 72 anos, cujo primeiro nome seria Silmara, morreu atropelada na Avenida Archelau de Almeida Torres, bairro Iguaçu, em frente ao Supermercado Agricer. O SAMU tentou socorrer a vítima, mas nada mais havia a ser feito, pois ela entrou em óbito no local.

O SIATE também foi acionado para socorrer o motorista, que foi conduzido a um hospital em Curitiba. Segundo testemunhas, no momento do acidente um motorista estava manobrando e a idosa achou que dava para atravessar a via, porém foi colhida em cheio pela moto.