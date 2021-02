Imobiliária São Paulo está sob o comando da família Torres há mais de 40 anos

Compartilhe esta notícia

Equipe da São Paulo está afinada para prosseguir, com a missão de atender bem os clientes. Foto: Marco Charneski

Após 42 anos de atividades em Araucária, marcados pela transparência e honestidade, a Imobiliária São Paulo se consolidou no mercado e hoje é uma das mais tradicionais do município. Ao longo de todos esses anos, a empresa sempre esteve sob o comando da família Torres, também considerada uma das mais tradicionais da cidade. Mas até chegar ao status atual, a São Paulo passou por diversos desafios, incluindo períodos de instabilidade econômica no país. Porém, sempre soube driblar as adversidades e se aperfeiçoar, para entregar as melhores soluções para os seus clientes.

Até o ano de 2020, quem gerenciava a empresa era o fundador e proprietário Paulo Torres, mas com sua morte repentina no final do ano passado, a filha Camila Torres acabou assumindo os negócios do pai. Com isso, a imobiliária se manteve no mesmo caminho, seguindo os mesmos valores e a transparência, que sempre foram suas principais marcas. Camila já acompanhava a trajetória do pai, inclusive trabalhando ao seu lado na empresa, em vários momentos. “A empresa é uma das mais reconhecidas em Araucária e região, e por isso temos o orgulho e a responsabilidade em dizer que não estamos sob nova direção, mas sob a mesma direção de sempre”, afirma a empresária.

A sucessão em família

Camila Torres assumiu o comando da imobiliária e quer continuar o legado do pai. Foto: Marco Charneski

Em setembro de 1978 nascia a Imobiliária São Paulo, sob as mãos do empresário Osman Torres e do filho Paulo Torres, juntamente com um terceiro sócio, Benjamim Monteiro. Na época, o foco da empresa eram os loteamentos. Hoje, a empresa não atua mais com locações e os negócios estão focados nos setores de compra, venda e parcerias.

“A São Paulo sempre foi familiar, tanto na estrutura como na sua filosofia, atuando com empatia e solidariedade, priorizando a satisfação dos clientes. Meu pai sempre foi muito trabalhador, arregaçava as mangas e fazia por ele mesmo, e assim conduziu a imobiliária durante toda sua vida. Quando as dificuldades surgiam, ele focava em resolver os problemas, diretamente envolvido, e dando seu melhor. Sempre foi muito comprometido com o sucesso da imobiliária e acima de tudo com a realização de sonhos dos clientes. Ajudar o próximo sempre foi seu o seu objetivo e é esse o legado que ele nos deixou e que tenho o maior orgulho em continuar. A Imobiliária segue com os mesmos valores e muita disposição”, garantiu Camila.

Serviço

A Imobiliária São Paulo fica na avenida Dr. Victor do Amaral, 588, Shoping Ônix, loja 2, Centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, com plantão de vendas aos sábados. O fone de contato é 3642-3210.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021