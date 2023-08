Ipiranga dá sua contribuição no desenvolvimento e na geração de empregos no Município

A Ipiranga nasceu na região Sul do país e hoje tem uma relação próxima com o Paraná e o município de Araucária. O grupo vem norteando suas ações com responsabilidade, para contribuir com a transformação da sociedade, investindo em projetos que intensifiquem o reconhecimento da marca e transmitam seus valores. Em Araucária, a Ipiranga tem dado contribuição fundamental para investimentos em diversas áreas, em especial na educação e na saúde. Isso porque está entre as empresas que mais contribuem com o Município através do retorno de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias.

A Ipiranga ocupa a 7ª posição no ranking elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), das 100 empresas privadas maiores geradoras de ICMS em Araucária. “Estamos muito felizes e honrados por estarmos entre as 10 primeiras colocadas no ranking e saber que contribuímos para o desenvolvimento local e a geração de empregos”, afirma Sebastião Furquim, Vice-Presidente de Operações da Ipiranga.

Sempre focada em ser um agente transformador das comunidades onde está e impactar positivamente o seu entorno, a Ipiranga segue as metas ESG 2030 do Grupo Ultra, do qual faz parte, busca também promover a geração de empregos e renda nas localidades próximas das suas operações. “Um exemplo significativo é o nosso programa de estágio ‘Ipiranga Talent’, que neste ano incluiu oportunidades para Araucária. Além disso, fazemos parte de um pool de distribuição de combustíveis líquidos, essencial não só para o abastecimento da cidade e da região, como também para a promoção de empregos diretos e indiretos no Município”, destaca Furquim.

Sebastião Furquim é Vice-Presidente de Operações da Ipiranga.

Novos projetos

Entre os projetos que a Ipiranga vem colocando em prática, foi lançada a nova marca e o propósito “abastecer a vida em movimento”. Mais recentemente foi a vez da linha de combustíveis aditivados Ipimax, com foco em qualidade e rendimento e também foi ao ar em rede nacional a nova campanha, estrelada pela Narcisa Tamborindeguy, trazendo um conteúdo leve e divertido com foco nos produtos da empresa. “Queremos fortalecer cada vez mais nossa relação com nossos públicos, sejam eles clientes empresariais, revendedores ou consumidores finais, mas sem esquecer da nossa essência: uma marca completa, confiável, humana e empreendedora”, salienta o Vice-Presidente de Operações.