Ipiranga Produtos de Petróleo, sempre presente na mobilidade dos brasileiros

Com sede localizada na Rodovia do Xisto, no bairro Thomaz Coelho, a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. tem foco principal de atuação como comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes.

A Ipiranga está presente na jornada de mobilidade dos brasileiros, abastecendo a vida em movimento de milhões de pessoas diariamente. São mais de 86 anos em operações de excelência e qualidade de combustíveis e atendimento ao consumidor, valorizando o relacionamento com clientes e o compromisso com a inovação e o futuro da mobilidade urbana.

São cerca de 6 mil postos e 6,8 mil grandes clientes que aplicam o portfólio pioneiro e completo de produtos e serviços da Ipiranga para atividades da indústria, transporte, logística e carga. Reconhecida por diversos rankings, a Ipiranga tem as maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e troca de óleo, a AmPm e o Jet Oil, além de um dos maiores programas de fidelidade do Brasil, o KMV, com 38 milhões de participantes.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.