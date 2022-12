Já aproveitou a Black Week da Matergi? Corre que ainda dá tempo!

A Matergi Materiais de Construção está com promoções incríveis, preparadas especialmente para sua campanha de Black Week. São 24 produtos com preços abaixo do custo, válidos para as compras efetuadas até sábado, 3 de dezembro, com pagamentos em dinheiro ou no PIX. É uma oportunidade e tanto para as pessoas que receberam a primeira parcela do 13º salário e querem comprar alguns itens para sua casa ou para suas férias, com excelentes descontos.

“Na Black Week temos preços diferenciados, tem produtos que estão com mais de R$200,00 de desconto. Temos itens para piscina e praia, essenciais para quem já está planejando e organizando as férias. Tem promoção ainda nas câmeras de segurança residencial, para que a família possa viajar tranquila e no cofre eletrônico, para manter seguros os itens e acessórios que são importantes para você. Venha até a loja conferir, não dá pra perder essa!”, convida Elenise Gipiela Donoso, diretora administrativa da Matergi.

Segundo ela, na lista de descontos há itens para as pessoas que não pretendem viajar e estão com outros planos para as férias, como acampar ou mesmo ficar em casa e se refrescar em uma piscina. “Temos piscina inflável infantil, bóia, guarda sol, colchonete para camping, entre outros itens”, complementa Elenise.

A Matergi Materiais de Construção fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2600 — Jardim Iguaçu. Compre também pelo WhatsApp (41) 3643–5015.

Confira os produtos