Jovens empreendedores transformam hobby em negócio e montam o Mr Hoppy Araucária

Desde julho de 2022, Araucária passou a contar em seu setor de gastronomia e entretenimento, com uma unidade do Mr. Hoppy, uma das mais conhecidas franquias de bares de Curitiba, hoje detentora de 47 lojas espalhadas por 11 estados do Brasil, sendo 20 delas na capital e região metropolitana. Os empreendedores Jhonatan e Bruna contam que o planejamento para investir na cidade e montar um Mr Hoppy começou em novembro de 2021. “Depois de muita pesquisa de pontos, localizações e público, viemos para Araucária, uma cidade vizinha, onde com certeza uma fatia da população já conhecia a rede. Aqui também enxergamos uma excelente oportunidade de trazer mais um espaço de entretenimento”, afirmam.

E deu certo!! Os empreendedores se surpreenderam com a resposta do público, que já incluiu o Mr Hoppy no seu roteiro de divertimento. “O foco principal da marca é tornar acessível a um grande número de pessoas a chance de poder experimentar e degustar chopes e hambúrgueres artesanais por um preço justo, em um ambiente legal e com boa música, isso porque nos finais de semana sempre rola som ao vivo, sem taxa de couvert aqui no Mr Hoppy”, diz Jhonatan.

O barzinho tem mais de 10 estilos diferentes de chope, distribuídos em 12 torneiras.

O hobby virou negócio

Bruna e Jhonatan formam um casal de jovens administradores e degustadores de bons chopes e hambúrgueres, que sempre tiveram vontade de empreender e resolveram juntar o business ao hobby. “A expectativa para esse ano de 2023 é alcançar um público ainda maior em Araucária, fidelizando esses clientes. Queremos que o Mr Hoppy seja o lugar para um excelente happy hour, comemorações e lazer”, pontua o casal.

O que difere o Mr Hoppy dos demais espaços é principalmente a maior variedade de chopes da cidade, que são mais de 10 estilos diferentes, distribuídos em 12 torneiras diretamente ligadas a uma câmara fria para sempre entregar o chope mais gelado possível, além disso o custo benefício de poder curtir uma boa bebida, boa comida e também uma boa música. “É um pub estilo americano, onde o cliente tem mais liberdade, faz seu pedido no balcão e paga na hora, no estilo pague e leve. A casa ainda é pet friendly, onde os animaizinhos de estimação são super bem-vindos”.

Programação cultural

O pub tem uma programação semanal de promoções, onde cada dia algum item do cardápio ou da taplist de chopes possui um valor promocional. Frequentemente a casa também promove eventos, que valorizam as bandas e artistas locais, e o público costuma curtir muito.

O Mr Hoppy abre todos os dias, de segunda a segunda, das 17h30 até 00h00, nos fins de semana sempre tem música ao vivo por volta das 20h e o horário de funcionamento é estendido até 01h00. O endereço é Av. Archelau de Almeida Torres, 374 – Centro. Siga o pub nas redes sociais @mrhoppyaraucaria