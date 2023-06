LC Soldas chega aos 15 anos e comemora expansão com abertura de novas unidades

Ser empreendedor no mercado brasileiro sempre foi um negócio arriscado. Enquanto muitas empresas fecham suas portas antes mesmo de completar um ano de vida, outras prosperam e constroem histórias de solidez e sucesso ao longo dos anos. A LC Soldas Comércio e Locação é um exemplo disso. A empresa foi fundada em 15 de abril de 2008, na Cidade Industrial de Curitiba, e em 2019, impulsionada pela expansão dos negócios, mudou sua sede para Araucária. Entre suas principais atividades estão a oferta de soluções para todos os setores da indústria através da locação, venda e manutenção de máquinas de solda para todos os processos, corte plasma e fornecimento de consumíveis e acessórios para soldagem.

A LC Soldas está completando 15 anos em 2023 e seus proprietários, os irmãos Boni e Luis Carlos, fazem a retrospectiva de uma história de desafios e dificuldades, mas também de muitas conquistas. Segundo relatam, tudo começou com o patriarca Luiz Leal da Rocha (em memória), que em 1987 veio da cidade de Siqueira Campos, no interior do Paraná, para Curitiba, em busca de uma vida melhor para todos, encorajado pelo desejo de ver os filhos empregados e com uma profissão.

“No início, por conta de seus contatos trabalhando como porteiro, nosso pai conseguiu um trabalho para mim em uma empresa de manutenção de ferramentas elétricas em Curitiba, 10 anos depois, em 1997, surgiu a oportunidade de trazer o Luis para trabalhar comigo e assim como eu também se identificou com o trabalho, a partir daquele momento percebemos que aquele seria nosso ramo de atuação”, diz Boni.

Luis complementa que após anos trabalhando nessa área teve a oportunidade de se tornar sócio de outra empresa no mesmo ramo, onde trabalhou por quase 3 anos. “Entre 2007 e 2008 meu objetivo já era abrir uma empresa que fosse referência em solda, então chamei o Boni, que tinha uma vasta experiência em manutenção de equipamentos e ferramentas elétricas, para ser meu sócio. Estávamos afinados no mesmo objetivo”, conta Luis.

E foi em 15 de abril de 2008 que nasceu a LC Soldas, na CIC, inicialmente com algumas máquinas para locação e foco na manutenção de máquinas de solda e ferramentas elétricas. “O início foi difícil, por conta da falta de recursos e experiência como empreendedores. Em 2009, com as obras da refinaria da Petrobras em Araucária, houve um aumento exponencial no setor de locação de equipamentos e na venda de máquinas e consumíveis para solda. Foram 3 anos de grande expansão, sendo necessário adequar o espaço e contratar funcionários. Porém em 2012 enfrentamos nossa pior crise, devido ao encerramento da obra da refinaria, que era onde se concentrava a maior parte do nosso faturamento. Os problemas se agravaram ainda mais com a devolução dos equipamentos que se encontravam locados na obra. O espaço próprio ficou pequeno e em meio à crise, sem ter alternativas, tivemos que alugar um espaço maior. Foram 2 anos de estagnação, neste momento a empresa buscou investidores, porém sem sucesso. Para se manter ativa e honrar com seus compromissos, se desfez de parte de seu patrimônio e decidiu buscar novos segmentos de mercado”, relembram os sócios.

Empresa trabalha com locação, venda e manutenção de máquinas de solda para indústrias.

Retomando crescimento

Sempre focada na transparência e no comprometimento, a partir de 2015 a LC Soldas obteve a retomada do seu crescimento, tendo como missão oferecer soluções em equipamentos para solda, buscando excelência no atendimento e a satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores. Para isso, formou parcerias com os principais fornecedores de equipamentos de solda e consumíveis, garantindo qualidade e a mais alta tecnologia do segmento. Além disso, investiu no treinamento especializado dos colaboradores, bem como na certificação da ISO-9001.

Diante dessa nova fase de crescimento e amadurecimento profissional e empresarial, a LC Soldas expandiu o atendimento em nível nacional, se destacando entre as maiores empresas do ramo de locação e venda de máquinas de solda do Brasil. Por conta dessa expansão, teve que aumentar seu espaço, e foi aí que veio a mudança para Araucária, em 2019.

Quando se instalou em Araucária, a empresa ganhou uma estrutura nova, moderna e preparada para os novos desafios, garantindo assim um expressivo aumento na qualidade dos serviços prestados. Hoje a empresa está em constante evolução, com uma equipe técnica e qualificada, conta com uma frota própria de 11 veículos, proporcionando agilidade na logística, e seu centro de distribuição, com 1.800 m² de área construída, comporta área de armazenagem, assistência técnica, comercial e administrativa e um moderno showroom, além de uma ampla sala de treinamentos e demonstrações, laboratório de testes e um excelente refeitório para os colaboradores, além de mais 1.800 m² de área de pátio para sua logística de movimentação de carga e descarga.

LC Soldas possui uma ampla área de armazenagem de produtos.

Projetos futuros

Os próximos desafios já estão em andamento, com a abertura das filiais nas cidades de Itajaí (Santa Catarina) e Caxias do Sul (Rio Grande do Sul). A empresa tem ainda o processo de importação, o qual está em fase de desenvolvimento e em breve será destaque com sua marca própria, que chegará ao mercado robusta e com produtos de excelente qualidade.

“Por tudo isso, a LC Soldas tem motivos para comemorar seus 15 anos e agradece a cada colaborador, a cada fornecedor, cliente e família, pois todos fazem parte da sua história. Esse marco representa mais um ano de muito trabalho, muita dedicação e realização. O sucesso coletivo se dá através dos valores como ética, comprometimento, respeito, transparência, sempre com muita alegria e humildade. Vemos com clareza que o fator determinante deste sucesso e crescimento foi e será sempre a ousadia e, acima de tudo, nossa empolgação e prazer pelo que fazemos, com humildade e transparência, e que possamos manter sempre nossa energia positiva”, dizem os irmãos.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1365