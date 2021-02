Lions Araucária está nas semifinais do Paranaense de Fut 7

Compartilhe esta notícia

A equipe do Lions vem se sobressaindo nas competições, e precisa de patrocinadores para ir mais além. Foto: divulgação

O time do Lions Araucária segue firme e confiante no título do Campeonato Paranaense de Futebol 7. Já passou pela primeira fase da competição, que aconteceu em Curitiba, e se classificou entre os quatro primeiros, e agora disputará as partidas das semifinais, em Maringá. A competição reúne mais de 20 equipes masculinas de futebol 7, de todo o Paraná, e o Lions é o único representante de Araucária. A data dos próximos jogos ainda não foi definida, mas a tabela deverá ser divulgada a qualquer momento.

Apesar desse desempenho espetacular do Lions no campeonato, a participação do time na reta final depende de um empurrãozinho. As despesas com viagens, estadia e alimentação dos atletas sempre são altas, e a equipe precisa contar com o apoio de patrocinadores, pois ainda não tem condições financeiras para se auto-sustentar. Empresas e comércios interessados em contribuir com o crescimento do futebol araucaríense, através de patrocínio para o Lions, poderá entrar em contato pelo fone (41) 99285-1357, falar com Carioca.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021