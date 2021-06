Liquigás hoje lidera o segmento de botijões de uso doméstico

Uma de suas unidades está localizada em Araucária, na Rodovia do Xisto, bairro Thomaz Coelho

Foto: Marco Charneski

Por MAURENN BERNARDO

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

Fundada em 1953, a Liquigás Distribuidora S/A se consolidou como uma das maiores distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP do Brasil e líder de mercado no segmento de botijões de uso doméstico. Foi adquirida pela Petrobras Distribuidora S.A. (BR) em agosto de 2004 e, em novembro de 2012, após uma reorganização societária, passou a ser subsidiária direta da Petrobras S.A. Em 2020, a Liquigás começou um novo capítulo na sua história após a sua aquisição pelo consórcio formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás Butano. Assim, a Copagaz passou a ser a controladora da Liquigás e, com a união das marcas Liquigás e Copagaz, será criada a maior companhia de GLP do Brasil, levando ainda mais segurança, confiança e eficiência para empresas e lares de todo o país, sempre unidas pelo gás.

Sediada em São Paulo, a Liquigás atua em praticamente todo o território nacional, exceto nos estados do Amazonas, Acre e Roraima. Uma de suas unidades está localizada em Araucária, na Rodovia do Xisto, no bairro Thomaz Coelho.

No segmento de GLP a granel, a Liquigás oferece produtos e serviços para diversos setores, como comércio, indústria, hotelaria, e agronegócio, além de atender unidades de consumo em condomínios por meio do Sistema de Medição Individualizada. Já no segmento GLP envasado, a companhia atende mensalmente em torno de 8 milhões de residências, por meio de uma rede de aproximadamente 5.000 revendedores.

Reconhecimento

Na edição 2020 do Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia, que foi instituído em 2010 pelo Projeto GLP – Qualidade Compartilhada, visando estimular a contribuição de profissionais para o setor através de estudos, experiências e trabalhos técnicos, a Liquigás conquistou dez premiações, sendo três ouros. Os prêmios foram nas categorias: Gestão, com o case “Conexão Procap – Programa de treinamentos com foco na capacitação da revenda no formato de lives”; na categoria Produção, com o trabalho “Equipamento verificador de pressão interna para recipientes” realizado em conjunto com o Grupo Nova Fase; e na categoria Saúde, com o case “Gestão integrada de saúde do trabalhador através da tecnologia” feito em conjunto com as empresas Mantris e Closecare.

A empresa ganhou prata na categoria Aplicações do GLP com o trabalho “Avaliação da periodicidade ideal de parada para limpeza e manutenção do sistema de alimentação do GLP em empilhadeiras”; na categoria Gestão, com “Comunicação com a rede de revendas GLP no período do COVID-19” e na categoria Segurança, com o case “Plataforma modular temporária para acesso à boca de visita em tanques horizontais”.

As premiações bronze foram na categoria Projetos de Instalações, com o trabalho “Plano de ação para mitigação de resíduos em tubulações industriais de GLP”; na categoria Meio Ambiente, com o case “Otimização do sistema de ar comprimido – geração e consumo”; na categoria Saúde, com o case “Redução de emissões em empilhadeiras a GLP utilizando análise rápida dos gases de escape” e, na categoria Gestão, com “Projeto de implantação e certificação na ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade nas unidades operacionais da Liquigás”.