Lote com 235,5 mil vacinas contra a Covid-19 chega ao Paraná nesta quinta-feira

Foto: Americo Antonio/SESA

O Paraná receberá na noite desta quinta-feira, 15 de julho, as 235.500 vacinas contra a Covid-19 do novo lote de distribuição do governo federal. O voo AD 4078 chega ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 20h05.

De lá os imunizantes serão enviados até o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separados e preparados para distribuição às 22 Regionais de Saúde, o que deve começar a acontecer já na sexta-feira (16).

A remessa é formada exclusivamente pelo imunizante Covishield, produzido pela Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e dará continuidade à vacinação da população geral com a primeira dose (D1).

O conjunto é composto por 166.951 doses para adultos com mais de 18 anos e 45 mil doses exclusivas para moradores de quatro cidades da região de fronteira com Paraguai e Argentina – Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O restante é separado para a reserva técnica.

VACINAÇÃO

Nesta quarta-feira o Estado do Paraná alcançou a marca de 60% do público adulto vacinado com a primeira dose ou a dose única. O índice mede as pessoas que já passaram por algum ponto de vacinação. A expectativa é de alcançar 80% até o fim de agosto, nos próximos 45 dias.

Os municípios paranaenses já administraram um total de 6.724.432 doses, sendo 5.017.764 primeiras doses (74,6% das aplicações), 1.461.471 segundas doses (21,7%) e 245.197 doses únicas (3,6%). Somando segundas doses e doses únicas, 19,57% da população já está completamente imunizada contra o vírus.

Texto: Agência de Notícias do Paraná