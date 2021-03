Machão de cozinha agride a esposa, a ameaça com simulacro de pistola, mas no final, acaba preso

A Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica na rua Colibri, bairro Capela Velha, no sábado, 27 de março, onde segundo a solicitante, uma mulher estaria pedindo por socorro em via pública, alegando que estava sendo agredida pelo seu companheiro. Durante o deslocamento, a PM foi informada que já havia vários outros chamados para a mesma ocorrência e que o agressor, inclusive, estaria de posse de uma pistola, arma que estaria usando para fazer ameaças contra a vítima.

No local, equipes da PM entraram na residência e localizaram o indivíduo já na entrada. De imediato, ele reagiu com chutes e pontapés, sendo necessário uso de força progressiva para poder contê-lo. O homem não estava com a arma mencionada, porém em buscas pela casa, foi localizado um simulacro de pistola escondido embaixo do assoalho. Segundo a vítima, era esse simulacro que o autor utilizava para lhe ameaçar. Ela ainda relatou que por diversas vezes foi agredida pelo mesmo, sendo que neste dia teria sido agredida com chutes e socos na região da face.

A mulher contou também que após ser agredida, se trancou no banheiro e aguardou o momento certo para fugir da casa. Quando tentava sair, teria sido novamente ameaçada. Foi quando ela disse ao agressor que iria chamar a polícia. Nesse instante, ele respondeu que se ela fizesse isso, a mataria depois, e que não tinha medo da polícia, pois já teria sido preso diversas vezes. Ainda segundo a vítima, o autor teria usado maconha durante todo o dia e por este motivo estaria muito alterado. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor das ameaças e agressões e ele foi conduzido à Delegacia de Araucária, juntamente com o simulacro apreendido, para as medidas cabíveis.