Mais de meio milhão de vacinas contra a Covid-19 começam a ser distribuídas para os municípios

Foto: Américo Antonio/SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou a distribuição de mais 536.430 vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira, 14 de setembro. São 303.030 doses da Pfizer/BioNTech para primeira aplicação (D1) e 233.400 vacinas da CoronaVac/Butantan para segunda dose (D2).

Os imunizantes da Pfizer fazem parte da 50ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, que chegou nesta segunda-feira (13). Já as doses da CoronaVac são vacinas destinadas a D2 dos esquemas vacinais iniciados na 41ª, 42ª e 43ª remessa (entre julho e agosto).

As vacinas começaram a ser descentralizadas no período da tarde e devem ser encaminhadas do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para as 22 Regionais de Saúde por via terrestre em razão das condições climáticas adversas na Capital.

A nova remessa irá possibilitar a retomada da aplicação de primeiras doses em diversos municípios do Estado. O Ministério da Saúde deve enviar cerca de meio milhão de doses ainda nesta semana para finalizar a aplicação da D1 na população adulta do Paraná, estimada em 8.720.953 pessoas.

Após atingir essa meta, o Estado poderá iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos e a terceira dose em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 11.785.711 vacinas contra a doença, sendo 7.689.951 D1, 321.818 DU e 3.773.942 segundas doses (D2).

Confira a distribuição de doses por Regional de Saúde:

Texto: Agência de Notícias do Paraná