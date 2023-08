Mais do que fornecer GLP, o compromisso da Supergasbras é com as pessoas

A Supergasbras é uma empresa do grupo holandês SHV Energy, líder mundial na distribuição de Gás liquefeito de Petróleo (GLP), com mais de 100 anos de experiência. Os mais de 77 anos de atuação no Brasil posicionam a empresa como uma das principais distribuidoras nacionais de GLP. Comercializa cerca de 1,5 milhão de toneladas do produto por ano, o que representa cerca de 20% de participação de mercado nacional.

A unidade da Supergasbras de Araucária, que hoje ocupa a 8ª posição no ranking das 100 empresas privadas que mais geraram ICMS para o Estado do Paraná, emprega mais de 350 pessoas de forma direta, no Paraná e Santa Catarina, investindo ano após ano no desenvolvimento de suas equipes, no clima organizacional, em processos seguros, além de ofertar benefícios atrativos ao grupo familiar dos colaboradores. A Supergasbras também faz parte do ranking das companhias certificadas pela empresa global de pesquisa, consultoria e capacitação, Great Place to Work (GPTW), no Estado do Paraná, o que ratifica o compromisso com pessoas.

Outro objetivo da empresa é prover a comunidade local por meio de ações de responsabilidade socioambiental, que contemplam arrecadação de roupas, alimentos e itens de higienes para entidades que atendem públicos carentes de diversas regiões. As campanhas são diversas e acontecem em diferentes épocas do ano. Recentemente houve a campanha Aquecendo corações, que realizou arrecadação de roupas, beneficiando aproximadamente 60 idosos, por meio da ONG Solidárias Festinhas, na Associação de Moradores Favorita, localizada no bairro Capela Velha.

Supergasbras em números

Mensalmente, cerca de 6,5 milhões de embalagens de 13kg são envasadas nas 17 bases engarrafadoras do grupo Supergasbras, instaladas ao longo do País e consumidas por todas as classes sociais brasileiras. O volume atende em torno de 10 milhões de famílias. A duração média de uma embalagem de 13 kg para uso residencial (cocção de alimentos) é de 60 dias.

Em outra frente, a Supergasbras atende mais de 60 mil clientes B2B, servidos a granel ou com cilindros de maior tamanho, como o de 45 kg. Além disso, cerca de 220 mil clientes residenciais são atendidos por meio da solução de gás encanado e cobrança individualizada para condomínios de apartamentos e estabelecimentos comerciais. (SGI).

A operação é garantida por mais de 4 mil colaboradores, distribuídos em 20 unidades (17 engarrafadoras – uma delas, inclusive, é o maior parque engarrafador do mundo, em Duque de Caxias) e mais de nove mil postos de revendas. Ao todo, a empresa conta com aproximadamente 650 veículos próprios.

Foto: Divulgação. Unidade da Supergasbras em Araucária contribui com a comunidade local através de ações de responsabilidade socioambiental.

O que esperar do futuro

Na esteira do planejamento para os próximos anos, a empresa visa ampliar sua presença em algumas localidades do Brasil, investir cada vez mais em tecnologia e inovação, estudar possibilidades de novos acordos com parceiros para desenvolvimento de projetos voltados para o GLP e continuar incentivando, por meio de patrocínios e apoio, ações de responsabilidade social.

Alinhada à ambição da SHV Energy de substituir 100% do volume fóssil distribuído em 2015 pelo Grupo por alternativas renováveis e sustentáveis até 2040, a Supergasbras irá desenvolver a cadeia de valor de biocombustíveis no Brasil. Também faz parte dos objetivos de a companhia ser um exportador de biocombustíveis para suas unidades de negócios no mundo, considerando as oportunidades de parcerias com produtores de energia e a vasta disponibilidade de matérias-primas renováveis do Brasil.

Segurança

Os botijões da Supergasbras são feitos com chapas de aço e passam por um rigoroso controle de qualidade e segurança, regido pelas regras da ABNT, do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e da ANP (Agência Nacional do Petróleo). A empresa também conta com o mais moderno processo de enchimento do mundo.

O processo de transporte e fornecimento de gás encanado, até onde é responsabilidade da empresa, também segue todas as exigências das legislações vigentes em âmbito federal, estadual e municipal.