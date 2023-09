Manoel Ozório Imóveis completa 8 anos de bons negócios

Uma das imobiliárias mais tradicionais de Araucária está completando 8 anos de fundação neste mês de setembro.

A Manoel Ozório Imóveis, especialista em locação, vendas, avaliação e regularização de documentação, é destaque no mercado por intermediar negócios imobiliários de forma transparente, segura e rentável.

O gestor da empresa, Manoel Ozório, sempre usou a seu favor todo conhecimento que adquiriu quando ainda era funcionário de outras imobiliárias, principalmente a sua fama de excelente corretor. E se tem uma coisa que o deixa orgulhoso é quando a pessoa chega na imobiliária e pergunta diretamente pelo seu nome. “Ao longo dos anos consegui construir uma relação de respeito com os clientes, eles gostam do meu trabalho e isso sempre foi fundamental para fechar bons negócios”, conta.

Toda a experiência de Manoel também lhe confere o cargo de delegado distrital do CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6ª Região – órgão fiscalizador da profissão, criado pela necessidade de organizar a categoria e impedir o mau exercício da atividade profissional.

Manoel diz ainda que é com base no conceito de sempre atender bem o cliente que a Imobiliária Manoel Ozório Imóveis vem se mantendo sólida no mercado araucariense desde o ano de 2015. “Ao longo de oito anos acompanhamos as transformações do mundo e do mercado. Foram tempos de muito trabalho e dedicação para que pudéssemos oferecer o melhor serviço para nossos clientes. Também contribuímos com o desenvolvimento imobiliário da cidade”, afirma.

Com o conhecimento que adquiriu na sua trajetória como corretor e dono de imobiliária, o empreendedor faz a importante análise de que ao procurar um imóvel, seja ele para compra ou locação, o cliente também busca solidez e confiança. É por isso que um mercado tão competitivo como o imobiliário, exige inovação constante e busca de alternativas. “Para atender essa demanda, nossa Imobiliária conta com uma equipe especializada e pronta para atuar com vendas e locações de imóveis, sejam casas, apartamentos, terrenos ou barracões”, assegura.

A Imobiliária Manoel Ozório Imóveis atua também no ramo de Incorporação, construindo imóveis para venda, com a execução de projetos que priorizam as demandas reais da sociedade. “Nossos projetos trazem a excelência entre o conhecimento e a modernidade, para atender clientes cada vez mais exigentes”, conclui Manoel.

Serviço

A Imobiliária Manoel Ozório Imóveis fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 888, ao lado da Copel. Os telefones são (41) 99904-2761 e (41) 3031-7900. Para conferir as oportunidades de negócios, acesse o site: www.manoelozorioimoveis.com.br.

