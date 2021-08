Massa e molho italianos garantem explosão de sabores nas pizzas da Nika Pizzaria

Anderson diz que se a pizza não levar entre seus ingredientes o amor e o carinho, o sabor não é o mesmo. Foto: Marco Charneski

Você sabe o que torna uma pizza especial, além dos deliciosos recheios, é claro? A massa! E é justamente nesse quesito que a Nika Pizzaria se difere das demais, com sua massa de longa fermentação, que caracteriza uma verdadeira pizza italiana. Além dos ingredientes que não podem faltar em qualquer receita, como o amor e o carinho, a pizza da Nika tem um preparo especial: não contém leite e nem ovos, proporcionando maior leveza e sabor. “Utilizamos produtos de alta qualidade, sempre com aquele excepcional tempero italiano do chef. Nossos molhos italianos, quando combinados com a massa de longa fermentação, garantem um sabor inigualável aos produtos”, garante o proprietário Anderson Fernandes dos Santos.

No quesito cardápio, a casa é nota máxima, com 30 sabores de pizzas tradicionais, 29 sabores de pizzas especiais, 14 sabores de pizzas nobres e 19 sabores de pizzas doces. E tem calzones também, com 5 opções de sabores, e ainda 7 sabores de esfihas salgadas e 10 sabores de esfihas doces. Não é à toa que a Nika Pizzaria, com apenas 10 meses de atendimento, já conquistou tantos paladares. Com seu cardápio atrativo, explosão de sabores e ainda um excelente serviço de delivery. “Não adianta! A gente precisa concordar que a pizza é boa sempre e a qualquer hora! E a Nika Pizzaria está esperando por você, na hora em que a fome bater”, convida Anderson.

Serviço

Esfihas doces estão entre as especialidades da casa.

Com a massa e o molho inspirados na cozinha italiana, as pizzas saem no capricho.

A Nika Pizzaria fica na rua Albary Pizzato Ferreira, 21, jardim Iguaçu. Pedidos podem ser feitos pelos fones (41) 3150-1245 ou (41) 99149-2794 ou ainda pelo aplicativo exclusivo https://app.anota.ai/p/NikaPizzaria. A pizzaria também está no iFood. O horário de atendimento é de terça a domingo, das 18h às 23h30. E fique ligado, porque no Facebook @nika.pizzaria e no https://instagram.com/nikapizzaria_?utm_medium=copy_link, todo dia tem combos promocionais.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021