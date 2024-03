Matergi apresenta o Crediário Matergi: praticidade e vantagens para seus clientes

A Matergi, empresa com mais de duas décadas de experiência no mercado de Araucária, lança o Crediário Matergi, uma opção inovadora que tem conquistado a preferência dos consumidores pela sua simplicidade, acessibilidade e benefícios exclusivos.

Se você busca facilidade e vantagens durante suas compras, o Crediário Matergi é a resposta ideal para suas necessidades. Com uma variedade de opções de parcelamento e vantagens exclusivas, os cartões próprios da Matergi, DmCard e Credz, oferecem parcelamento em até 10 vezes, enquanto o Brasil Card oferece opções com parcelamento em até 36 vezes. Além disso, para facilitar ainda mais suas compras, a Matergi aceita o FGTS sem consulta ao SPC/Serasa, em parceria com a HubCred.

E as vantagens não param por aí! Ao adquirir e ativar seu cartão, você recebe imediatamente um brinde exclusivo da Matergi. Mas as boas notícias continuam. Para o próximo mês de abril, a empresa preparou uma promoção especial: ao solicitar o cartão ou, para aqueles que já possuem, ao realizar compras acima de R$ 1000,00, você participa automaticamente de um sorteio exclusivo, com prêmios incríveis.

Não deixe passar essa oportunidade! Visite a loja da Matergi e descubra como o Crediário Matergi pode tornar suas compras mais práticas, econômicas e cheias de benefícios. Aproveite as condições especiais oferecidas e faça parte dessa experiência única!

Serviço

Para mais informações, os telefones são: Televendas (41) 3643 5015 e E-commerce (41) 98847 5682. Acompanhe a Matergi nas redes sociais: Instagram @matergiconstrucao, Facebook Matergi Materiais de Construção, TikTok @matergi e site lojamatergi.com.br.

Foto: Luana Barboza