Matergi Materiais de Construção promove Mega Feirão de Pisos e Revestimentos

A variedade em produtos facilita vida do cliente na hora de reformar ou construir. Foto: Marco Charneski

O acabamento é a etapa mais empolgante de uma obra. É a fase que torna mais próxima a conclusão da reforma ou construção da casa ou escritório. Um bom acabamento traz elegância, beleza e funcionalidade ao imóvel, por isso, na hora de comprar os materiais, é importante pensar bem em cada detalhe. Para te dar uma mãozinha nessa reta final da obra, a Matergi Materiais de Construção preparou o Mega Feirão de Pisos, Revestimentos e Porcelanatos, com mais de 270 modelos de revestimentos, de 10 marcas diferentes, e 40 ofertas, imperdíveis. As promoções já estão valendo e vão até o dia 30 de setembro.

Para facilitar ainda mais a vida dos clientes, a Matergi montou uma exposição com amostras de vários produtos no seu estacionamento, em um espaço amplo, para que as pessoas possam fazer suas escolhas, com tranquilidade e segurança, com o devido distanciamento social. “Também melhoramos a exposição dos produtos dentro da loja e aumentamos o mix da linha em promoção. E uma das grandes novidades é a linha de ‘grandes formatos’ de porcelanatos, sob encomenda”, explica Elenise Gipiela Donoso, diretora administrativa.

Além da diversidade em pisos, revestimentos e porcelanatos, o Mega Feirão oferece descontos que podem chegar a até 20% e ainda dispõe de uma lista com produtos de outros setores, em promoção. “Nossos clientes têm essa grande oportunidade de construir ou fazer uma reforma com os melhores preços e formas de pagamento da região”, destaca Elenize. Comprando no cartao Cetelem Matergi, e parcelando em prestações que variam de 13 a 36 vezes, o cliente poderá ganhar o preço do produto à vista, pagando apenas o juro do cartão.

“Não podemos esquecer que o acabamento de uma obra é a parte da construção que ficará exposta e que será vista por todos. Além da beleza do imóvel, a qualidade do acabamento é a garantia de sua durabilidade e funcionalidade”, frisou a empresária.

Serviço

Para o Mega Feirão, a loja montou uma exposição de revestimentos e pisos na parte externa, permitindo mais comodidade aos clientes. Foto: Marco Charneski

Não perca tempo, vá agora mesmo até a Matergi Materiais de Construção e escolha o acabamento perfeito para sua casa ou escritório. O endereço da loja é avenida Archelau de Almeida Torres, 2600, jardim Iguaçu. O fone de contato é o (41) 3643-5015. Confira mais novidades no site www.lojamatergi.com.br ou nas redes sociais @matergiconstrucao

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021