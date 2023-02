Med Prev oferece exames de imagem para maior eficácia nos diagnósticos

Os exames de imagem, que são extremamente importantes para obter diagnósticos, estão em constante avanço. O acesso da população a exames eficazes, contribuem muito na hora de iniciar um tratamento, afinal, um diagnóstico precoce normalmente proporciona mais chances de cura. “Um exame de imagem, por exemplo, pode fazer o diagnóstico completo de um câncer, apresentar o tamanho do tumor, estágio da doença e mostrar ao especialista se ele se espalhou por outras regiões do corpo”, aponta o administrador da Med Prev Araucária.

Segundo ele, muitos exames de imagens possuem alta definição e são extremamente importantes para orientar o médico sobre qual caminho a seguir. “De maneira geral, os exames de imagem servem para estudar áreas internas do organismo, identificando padrões e anormalidades. Dependendo do procedimento, podem fornecer imagens estáticas ou em movimento, a exemplo das ultrassonografias. Aqui na Med Prev trabalhamos com uma extensa lista desses exames, desde os mais simples até os mais complexos, com descontos que podem chegar a até 70%”, ressalta.

Foto: Divulgação. O cliente também pode comparecer presencialmente nas unidades da Med Prev Araucária.

Pagamento que cabe no bolso

Na Med Prev o cliente que precisa fazer exames de imagem encontra facilidades para pagar, podendo parcelar em até 12 vezes. O Instituto trabalha com preços acessíveis e agilidade no agendamento. São vários exames de imagem disponíveis em centenas de clínicas credenciadas. “Temos raios-X, ecografias, mamografias, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, entre outros. Todos esses exames são fundamentais em inúmeros diagnósticos e tratamentos, além de servirem como ferramenta de prevenção para aqueles pacientes que fazem check-ups com frequência”, cita o administrador.

Canais de atendimento

A Med Prev tem centenas de clínicas e laboratórios credenciados, com consultas e exames a preços acessíveis e sem mensalidade, ou seja, o cliente só paga quando utiliza, sem nenhuma taxa de adesão. Os contatos com o Instituto são através do telefone (41) 3552 – 5257, WhatsApp (41)99710-6333, site (CLIQUE AQUI) ou pelo aplicativo.

O cliente ainda pode comparecer presencialmente nas unidades da Med Prev em Araucária: Avenida Victor do Amaral, 33 — Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 — Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.