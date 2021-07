Med Prev tem a solução que você procura quando o assunto é saúde

Clientes podem optar pelo agendamento online ou presencial, nas duas unidades na Med Prev. Foto: Marco Charneski

Quem não tem condição de pagar a mensalidade alta de um plano de saúde, e também não pode esperar pelo atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar pela Med Prev, que oferece consultas, exames e cirurgias, a preços bem acessíveis, que podem a chegar até 70% mais barato que as clínicas particulares. Além de consultas e dentistas, a Med Prev possui uma lista extensa de exames de sangue, dos mais simples aos mais complexos, e ainda exames de raio-X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e entre outros.

Além de trabalhar com valores que cabem no bolso das pessoas, a instituição facilita a vida dos pacientes, através da marcação de consultas e exames pelo WhatsApp ou pelo APP Med Prev (disponível para baixar no App Store ou Google Play), parcelado em até 12 vezes, ou pagamento pelo PIX, dependendo do procedimento. “Estamos sempre acompanhando as mudanças do mercado, e nesses tempos de pandemia, sabemos que muitas pessoas querem sair de casa o mínino necessário, então temos a opção de agendamento e pagamento online, sem que ela precise ir até a unidade”, comentou o administrador.

Rede

Na Med Prev os exames de imagens custam até 70% mais em conta do que a rede particular. Foto: Marco Charneski

A Med Prev Araucária conta com mais de 500 profissionais credenciados, em quase todas as especialidades médicas e odontológicas, além de exames disponíveis em uma ampla rede de clínicas e cirurgias, em hospitais credenciados. Isso sem contar o valor dos serviços, que são bem acessíveis e chegam a valores até 70% mais em conta do que os praticados pela rede particular. “A saúde sempre deve vir em primeiro lugar, e com a Med Prev, não precisa mais deixar aquela consulta ou exame pra depois por falta de condições de arcar com os custos. Vale a pena fazer um orçamento e conferir nossa rede credenciada, que inclui profissionais de Araucária e também de Curitiba”, pontua.

Serviço

As unidades da Med Prev Araucária ficam nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações e agendamentos de consultas e exames pelos fones 3552-5257 ou pelo Whatsapp 99710-6333. Visite também o site https://saude.medprev.online/araucaria/ e conheça mais sobre o instituto.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021