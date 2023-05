Medprev Araucária: consultas e exames ao alcance de todos

Atendimento médico de qualidade não precisa ser sinônimo de preço alto. E foi justamente para atender a demanda de um grande número de pessoas que necessitam desse atendimento que foi criada a Medprev. Não estamos falando de um plano de saúde e nem de um cartão de desconto, mas de um instituto de assistência que garante à população uma saúde digna e de qualidade, disponibilizando especialidades médicas, inclusive consultas com psiquiatras e psicólogos, odontologia e exames laboratoriais e de imagem, dos mais variados tipos, com preços bem acessíveis.

O atendimento é feito tanto em consultórios quanto em clínicas particulares, o que mantém o mesmo nível de qualidade na prestação de serviços, como se fossem planos ou atendimentos privados. Além disso, o Instituto trabalha com descontos que podem chegar a até 70% do valor praticado por clínicas particulares e ainda conta com a facilidade no pagamento, onde o cliente pode parcelar em até 12 vezes.

“Com a Medprev é fácil deixar sua saúde em dia, isso porque as consultas e exames não pesam no bolso do cliente”, afirma o administrador das unidades da Medprev Araucária. Ele reforça que o acesso da população a exames eficazes, contribuem muito na hora de iniciar um tratamento. “Um diagnóstico precoce normalmente proporciona mais chances de cura”, acrescenta.

Com vários exames laboratoriais e de imagem disponíveis, a Medprev tem centenas de clínicas credenciadas, possibilitando ao cliente escolher a que melhor lhe convém. Entre os exames de imagens estão os raios-X, ecografias, mamografias, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, entre outros.

Os clientes podem fazer os agendamentos diretamente nas unidades.

Agendamentos

Na Medprev o cliente também não tem dor de cabeça na hora de fazer os agendamentos, pois tudo é feito de forma ágil e muito fácil, já que o instituto dispõe de vários canais de atendimento. O cliente pode agendar consultas e exames pelo fone 3552-5257 ou Whatsapp (41) 99710-6333, pelo site: https://saude.medprev.online/araucaria/ ou pelo aplicativo Med Prev, disponível para download no APP Store ou no Google Play.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1361