Mercado Tropical completa um ano e planeja abertura da segunda loja

Açougue tem carnes sempre fresquinhas, assim os produtos da panificadora e do setor de frutas e verduras. Foto: Marco Charneski

Em 2020, a chegada da pandemia do coronavírus minou o sonho de muitas pessoas que planejavam abrir um negócio. Além da crise na saúde, o país passou a enfrentar um colapso na economia. Apesar deste cenário preocupante, a família Ilhéus, que mora há 35 anos no Jardim Tropical, não se deixou abater. O sonho deles era abrir um mercado no bairro onde vivem, e isso já vinha sendo planejando há muito tempo. E a família não adiou este desejo. Com determinação e coragem, eles decidiram encarar os desafios e abriram o tão sonhado negócio. E não é que deu certo? Nesse mês de maio o Mercado Tropical está comemorando um ano, e uma das provas do sucesso do empreendimento da família, é a abertura da segunda loja, que já está sendo cuidadosamente planejada e deverá se concretizar em breve.

O empreendedor Wilhian Ilhéus, conhecido pelos amigos como “Chumbo”, é um dos responsáveis pelo mercado, ao lado da esposa Simone Zavadoski Ilhéus. Ele conta que foi nesse mesmo local, onde antigamente havia um comércio do mesmo ramo, que ele teve seu primeiro emprego, aos 13 anos de idade. “Eles (os donos) foram os primeiros a me dar uma oportunidade, e eu fui crescendo nesse mercado, passei de empacotador a repositor, me tornei açougueiro e fiquei muitos anos nesse setor. Depois acabei saindo para trabalhar em uma empresa de gás e depois em uma metalúrgica. Até que surgiu a oportunidade de comprar o ponto onde tinha sido meu primeiro local de trabalho. Deus deu essa oportunidade para a minha família, em meio a toda essa pandemia e nós confiamos que Ele nos faria prosperar”, comentou Wilhian. Além dele, o irmão Daniel, que gerencia a loja, também acumulou uma grande experiência no ramo, já que trabalhou durante muitos anos como caixa de uma grande rede de supermercados.

Wilhian conta que a família não tinha dinheiro para comprar o ponto e precisou dar um passo de fé e contrair um empréstimo, mesmo em um cenário econômico totalmente desfavorável. “Tem uma história de luta, que hoje a gente se diverte quando lembra. O mercado estava totalmente pronto, então decidimos que iríamos aguardar uma semana para abrir as portas, mas mudamos rapidamente de ideia e achamos melhor não esperar mais. Pegamos um certo valor em dinheiro e fomos em um mercado atacadista, onde compramos três unidades de cada produto, para poder sortir a loja. Isso mesmo! Apenas três unidades de cada produto. Então abrimos as portas, crendo na promessa de nos tornarmos um diferencial aqui na região do Tropical e dos bairros vizinhos. Aos poucos os clientes foram chegando e nós conseguimos isso”, comemora o empreendedor.

Referência

Mercado Tropical se tornou referência para os moradores, pelo atendimento e a grande variedade de produtos. Foto: Marco Charneski

Hoje o mercado da família Ilhéus se tornou uma referência no jardim Tropical e adjacências. É lá que a dona de casa encontra tudo que precisa, sem precisar se deslocar para outros bairros. Tem pão sempre fresquinho, carnes de qualidade, frutas e verduras, variedade de produtos, e aos domingos ainda tem carnes assadas para garantir aquele almoço especial. O serviço disk entrega é mais uma vantagem, sem contar a novidade do cartão exclusivo do mercado, que garante mais facilidade, mais praticidade e mais controle, já que o cliente pode acessar a fatura pelo aplicativo.

O excelente atendimento ao cliente e a limpeza também são marcas fortes do estabelecimento, que vem conquistando cada dia mais a confiança dos araucarienses. “Mesmo na pandemia, os negócios vão bem, e como diz o nosso lema, que está estampado ao lado da nossa logomarca, ‘Deus é fiel!’. Nos sentimos honrados, porque enquanto muitos estão fechando suas portas, nós estamos prosperando”, comenta Wilhian.

A aproximação com o cliente é outro ponto importante que a família Ilhéus faz questão de lembrar. “Em todas as datas comemorativas nós fizemos algo especial, como homenagens, sorteios e promoções, a exemplo deste Dia das Mães (9 de maio). “O bem-estar dos nossos clientes é nossa maior preocupação. Somos uma família e queremos que o nosso cliente sinta esse ambiente familiar ao pisar seus pés no mercado”, destaca.

Serviços

O Mercado Tropical está localizado na rua Catarina Druszcz Gotfrid, 256, no jardim Tropical. O disk entrega atende pelo fone 3642-8666 ou pelo WhatsApp 99903-5518. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, e aos domingos, com venda de carne assada, no horário das 7h30 às 13h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021