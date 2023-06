Móveis São Sebastião completa 33 anos com uma história repleta de lutas e conquistas

A expressão de pai para filhos se encaixa perfeitamente quando o assunto é empreendedorismo. Temos muitos exemplos de negócios de família que transcenderam gerações e somaram a experiência de cada um – pais e filhos – para o sucesso na gestão da empresa. O Móveis São Sebastião, localizado na rua Marcelino Jasinski, 173, bairro Tindiquera, é um exemplo disso. Fundado em 1990 por Osvaldo e Irene Hitner, hoje está sob o comando dos três filhos do casal: Márcia, Jaqueline e Nelson.

Eles são exemplos de como uma boa administração em família faz toda a diferença para o alcance de bons resultados em um cenário onde os desafios e a competitividade estão sempre presentes. E nesse mês de junho, a empresa está completando 33 anos de existência, com uma trajetória marcada pela satisfação dos clientes. “Nossos pais sempre foram nossa referência de amor, carinho e exemplo, porém mais do que isso, também foram nossas referências profissionais. A dedicação deles enquanto empreendedores fez com que os três filhos se unissem a eles nos negócios. Agora temos a responsabilidade de continuar esse legado, de forma responsável”, declarou a filha Márcia.

Ao completar 33 anos, a empresa tem muitos motivos para comemorar e a exemplo de anos anteriores, faz questão de festejar ao lado dos amigos e clientes. Esse encontro festivo acontecerá durante o “Arraiá do Móveis São Sebastião” que será realizado no sábado, 17 de junho, das 8h30 às 16h. O evento contará com muitas promoções, música ao vivo, pipoca, doces e quentão. “Ficamos alguns anos sem realizar o Arraiá devido à pandemia e depois porque perdemos nosso pai Osvaldo. Mas neste ano decidimos voltar a festejar, afinal de contas, toda história construída junto com nossa família, nossos funcionários e com tantos clientes que sempre nos prestigiaram durante todos esses anos, merece ser comemorada”, revelou Márcia.

Mais presentes para os clientes

Além do Arraiá, o Móveis São Sebastião lançou uma super promoção de aniversário, que está valendo desde o último mês de maio, onde a cada compra os clientes ganham um cupom para concorrer a vale-compras de R$200, R$300, R$500, R$1.000, R$2.000 e R$3.000, além de vários outros prêmios. O sorteio será realizado no dia 30 de junho, pelo Facebook da loja. “Somos gratos a todos que trilharam conosco essa trajetória de lutas e conquistas. Agradecemos a cada amigo, cada cliente, cada colaborador e a cada fornecedor. Todos fazem parte dessa história e merecem comemorar essa data tão importante conosco, porque sem vocês, não seria possível chegarmos até aqui”, completou Márcia.

Comprar no Móveis São Sebastião se tornou tradição para muitos araucarienses.

