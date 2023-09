Na Casa dos Peludos Pet Care o seu animal de estimação fica em boas mãos

Um animal de estimação é uma companhia perfeita para amenizar a solidão do ser humano. Quando se torna nosso melhor amigo, é tratado com toda a atenção devida para ter uma vida saudável e feliz. Dessa maneira, é importante fazer a escolha certa da clínica veterinária que ficará encarregada dessa tarefa. A Casa dos Peludos Pet Care, que inaugurou em Araucária no dia 26 de agosto, é uma excelente opção para quem quer cuidar da saúde do seu pet.

A clínica veterinária e pet shop possui um espaço moderno e acolhedor, onde os tutores poderão encontrar atendimento com profissionais confiáveis, dedicados e comprometidos. A Casa dos Peludos oferece urgência e emergência, consultas com clínico geral e consultas agendadas com diversos especialistas. Possui uma estrutura moderna e segura, equipada com centro cirúrgico, serviço de internação para cães e gatos, além de exames complementares e vacinas. Além disso, é um pet shop completo, com serviço de banho e tosa, utilizando produtos da melhor qualidade.

A veterinária Gislaine C.S. Correia é a proprietária da Casa dos Peludos, ela já atua na área clínica e de cirurgias há 11 anos. “Eu trabalhava como veterinária em Curitiba, porém havia aquele transtorno de deslocamento todos os dias, e o cansaço foi batendo. A ideia de abrir o próprio negócio já vinha de muito anos, mas depois da pandemia, eu e meu marido conversamos e decidimos tornar este sonho realidade e abrir nosso próprio negócio. Também optamos por investir na nossa cidade”, comentou.

Além do atendimento veterinário a Casa dos Peludos possui diversos serviços de pet shop.

Serviço

Se você busca uma estrutura completa para atender seu pet com todos os cuidados necessários, agende uma visita na Casa dos Peludos Pet Care. O endereço é Rua Santa Catarina 226, bairro Cachoeira – fone (41) 99156-7623, e-mail casadospeludos@hotmail.com. Acompanhe as novidades da clínica nas redes sociais: Facebook “Casa dos Peludos Pet Care” e Instagram @casa.dos.peludos.