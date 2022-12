Na Med Prev Araucária o cliente só paga quando usa, sem mensalidade ou taxa de adesão

Simples e rápidos de realizar, os exames laboratoriais são muito importantes para prevenir complicações de doenças e ainda permitem diagnósticos essenciais para muitas decisões médicas. Atualmente, cerca de 95% das doenças podem ser identificadas nos primeiros estágios, ou seja, com maior chance de cura e melhor qualidade de vida para os pacientes. Podemos citar como exemplo diagnósticos de diabetes, câncer e, mais recentemente, a Covid-19, que dependem de coleta e análises de materiais por parte dos laboratórios para prover um diagnóstico mais assertivo.

Da mesma forma que os exames laboratoriais, os exames de imagem são importantes aliados da medicina para o diagnóstico preciso de doenças, fraturas e outras doenças do corpo humano. Esses procedimentos utilizam a tecnologia de aparelhos modernos para a captação de imagens de regiões do corpo que, posteriormente, podem ser analisadas pelo médico especialista, com o objetivo de traçar o melhor tratamento para o paciente.

Os principais exames de imagem utilizados para diagnósticos de patologias são o raio-X, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Cada um deles possui suas indicações de acordo com o que se espera avaliar com o procedimento.

Na Med Prev Araucária, tanto os exames laboratoriais quanto os exames de imagem, são acessíveis à boa parte da população. Com ampla lista de exames, desde os mais simples até os mais complexos, o Instituto trabalha com descontos que podem chegar a até 70% do valor praticado por clínicas particulares e o cliente ainda conta com a facilidade no pagamento, podendo parcelar em até 12 vezes. “O valor acessível e as condições de pagamento não pesam no bolso do cliente, que pode realizar todos os exames que necessita tranquilamente, sem se preocupar em ficar endividado”, disse o administrador nas unidades da Med Prev em Araucária.

Mais vantagens

A Med Prev não é um plano de saúde, ou seja, o cliente só paga pelas consultas, exames e outros procedimentos no momento em que precisa usar, sem mensalidades ou taxas de adesão. Para facilitar ainda mais a vida da população, o Instituto possui inúmeras clínicas e profissionais credenciados não apenas em Araucária, mas em outras cidades da região.

O agendamento de consultas e exames é outra facilidade, através dos vários canais de atendimento que a Med Prev dispõe. Os fones são 3552-5257 ou pelo Whatsapp (41) 99710-6333. Também é possível agendar consultas pelo site https://saude.medprev.online/araucaria/ ou pelo aplicativo Med Prev, disponível para download no APP Store ou no Google Play.

Se preferir, o cliente poderá ir pessoalmente até uma das unidades da Med Prev, localizadas nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 — Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 — Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.