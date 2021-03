Na Rodrigues Doces sua Páscoa será muito mais doce e divertida

Lojas da Rodrigues tem uma infinidade de opções em ovos de chocolate e as tradicionais cestas recheadas de doces. Foto: Marco Charneski

Mais uma Páscoa se aproxima e a Rodrigues Doces se preparou para este momento, com uma grande variedade em ovos de diversas marcas, chocolates e doces variados. E além dos preços atrativos, a distribuidora oferece aos clientes a praticidade de encontrar tudo em um só lugar, propósitos que fazem parte da sua missão. “Temos uma linha completa em doces, que vai desde os tradicionais ovos de chocolate, até as deliciosas cestas e ainda todos os produtos necessários para quem quer fazer os ovos de Páscoa para vender ou para consumo da própria família”, comenta Renaldo Rodrigues, um dos proprietários da empresa.

Na Rodrigues Doces a lista de ovos de Páscoa para a criançada é enorme. Tem ovos Lacta da Mulher Maravilha, Batman, Barbie e Hotwheels, além dos ovos tradicionais que sempre estão entre os mais queridinhos como o Sonho de Valsa, Diamante Negro, Laka, Prestígio, Bis, KitKat e muito mais. Outra ótima opção de presente são os chocolates Milka, importados, feitos com diferentes recheios, como brownie, oreo e caramelo.

As cestas recheadinhas de muitas delícias também são uma excelente opção para presentear nessa data tão doce. “Elas são montadas pela nossa equipe com todo o carinho, em diferentes tamanhos, cores e preços”, afirma Renaldo.

Produtos de confeitaria

A loja é ampla, permite uma compra segura, com limite de pessoas no seu interior. Foto: Marco Charneski

A Rodrigues Doces possui uma linha completa de produtos de confeitaria para a produção dos deliciosos ovos e chocolates de Páscoa. As melhores barras de chocolate de confeitaria estão na Rodrigues: Harald Confeiteiro, Top, Melken, Nestlé, Sicao, Mavalério e Cobertop. Além disso, a loja tem forminhas, recheios, confeitos, corantes, caixinhas para ovo de colher, embrulhos para ovos e muitas outras opções. “Tudo isso, para quem deseja produzir suas próprias delícias de Páscoa em casa, com a família ou para quem deseja produzir doces para vender e buscar uma fonte de renda”, sugere o empresário.

Pandemia

A Rodrigues Doces esclarece que em tempos de pandemia, segue com o atendimento nas suas 5 lojas, por se enquadrar como atividade essencial, definida pelo governo do estado, mais especificamente no artigo que libera a comercialização de alimentos. “Estamos com as lojas abertas e seguindo todos os protocolos de segurança, oferecendo álcool gel para os clientes e funcionários e limitando o número de pessoas dentro das lojas. Pedimos a compreensão e colaboração de todos nesse momento, para respeitar todas as medidas estabelecidas para evitar a disseminação do coronavírus. Com a vacinação se aproximando temos certeza de que tudo isso irá acabar logo, e vamos vencer isso juntos”, pontuou Renaldo.

A família Rodrigues deseja a todos uma Feliz Páscoa, com muita paz, saúde e muita esperança de que tudo isso irá passar e dias melhores virão!

Tradição

A Rodrigues Doces é uma empresa nascida na cidade de Araucária, que há 32 anos oferece produtos de qualidade, com preço justo para seus clientes. Os endereços das duas lojas de Araucária são: Avenida Archelau de Almeida Torres, 174, Centro e Rua Cel. João Antônio Xavier, 820, Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18:h30. E aos sábados, das 8h30 às 15h (Nesse sábado, 27/03/21, com horário estendido das 8h30 ás 17h) Para mais informações, acesse o site gruporodrigues.com.br ou siga a loja nas redes sociais: Instagram: @rodrigues.doces e Facebook: @docesrodrigues

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021