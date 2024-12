Nacional Gás Butano está presente na casa de milhões de brasileiros

A empresa Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda fundou uma de suas unidades em Araucária em 1993, na Rua Edson Queiroz, no bairro Chapada, para atuar no comércio atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Presente no mercado brasileiro desde 1951, a empresa atende mensalmente mais de 7,5 milhões de lares brasileiros, se destacando pela entrega rápida e pelos botijões sempre com o peso certo, envasados em bases certificadas, sob normas rígidas de produção.

A Nacional Gás é uma das maiores empresas do setor no país, com mais de 4.500 revendas autorizadas espalhadas em vários estados. A empresa conquistou a confiança dos consumidores porque seus botijões são detalhadamente inspecionados antes de entrar nas suas casas, além de ser sempre lacrado e com dicas de utilização e segurança.

O Gás Liquefeito de Petróleo, conhecido como GLP, é um combustível versátil e amplamente utilizado em diversas áreas, desde o uso doméstico até a indústria. É um produto derivado do petróleo, que passa por processos de purificação e liquefação para se tornar um gás de fácil armazenamento e transporte.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.