Nova Era Engenharia, construindo soluções com seus projetos arrojados

Fundada em 2021, a Nova Era Engenharia Ltda rapidamente se tornou um nome confiável na área da construção civil em Araucária e região, destacando-se por oferecer acompanhamento desde a escolha do terreno, estudo de viabilidade, concepção dos projetos até o acompanhamento das obras de espaços comerciais e residenciais.

A empresa atua com a elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, de interiores, elétrico, hidráulico e prevenção contra incêndios e acompanhamento de obras.

A Nova Era conta com uma equipe técnica completa para a realização e acompanhamento dos serviços contratados. No comando estão três grandes empreendedores: Camila Almeida de Souza, engenheira civil formada há mais de 10 anos, pós-graduada em Engenharia de Avaliações e Perícias, Engenharia de Estruturas em Concreto, ela é a responsável técnica pelo escritório, acompanhamentos das obras, desenvolvimento e gerenciamentos dos projetos; Fernanda Hefler, designer de interiores, formada há mais de 10 anos, responsável pela área comercial, gestão e desenvolvimento; e Jander Klechovicz, advogado e corretor de imóveis, com mais de 18 anos de atuação na área de construções e empreendimentos imobiliários, ele é o responsável pela viabilização de projetos e reforço da área comercial.

Sobrados estão localizados em bairro nobre de Araucária, com aproximadamente 150,00m² cada

Projetos em andamento

Atualmente a Nova Era Engenharia Ltda está com vários projetos residenciais e comerciais em execução, com destaque para o 1º Street Mall de Araucária, que possui 09 salas comerciais com áreas de 74,00 a 229,00 metros quadrados. O local terá pé direito de seis metros de altura, com uma bela fachada e muita iluminação natural, com inauguração prevista para junho de 2024, e fica localizado na esquina da Rua Rodolpho Hasselmann com a Rua São Vicente de Paulo, no Centro da Cidade.

Outro destaque são os sobrados localizados em bairro nobre de Araucária, com aproximadamente 150,00m² cada, que trazem um projeto diferenciado com maior aproveitamento das áreas e uma fachada moderna.

Além da flexibilidade nos horários de atendimento, a Nova Era proporciona aos seus clientes a facilidade nos pagamentos e seus serviços apresentam valor de investimento justo, com parcelamentos em até 10x no boleto. “Nossa missão é desenvolver e criar espaços funcionais, esteticamente agradáveis que atendam às necessidades dos clientes e permitam conseguir o imóvel dos sonhos”, afirma Camila.

Melhores do Ano

Neste ano de 2023 a Nova Era Engenharia recebeu o prêmio Melhores do Ano, organizado pela empresária e jornalista Gabi Rocha, que confirmou a evolução notável da empresa e o reconhecimento dos clientes com relação ao trabalho árduo de toda a equipe. “Foi uma alegria imensa e uma honra receber esse prêmio. Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos aos nossos clientes, parceiros e aos organizados do evento. Obrigada por confiarem em nós e fazerem parte dessa jornada, estamos comprometidos em continuar entregando projetos personalizados e únicos, realizando sonhos e transformando espaços. Nosso trabalho é nossa paixão, e seu apoio é fundamental para o nosso sucesso”, afirmam os empreendedores.

Serviço

A Nova Era Engenharia Ltda está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral 1020 – sala 14, os fones de contato são 41 99183-8057 e 41 99971-0244. Acompanhe as novidades da empresa no Instagram @novaera_engenharia

Edição n.º 1394