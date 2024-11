Novonesis, a maior fornecedora mundial de tecnologias microbianas e enzimas

A Novozymes se instalou em Araucária na década de 1980, com uma unidade localizada na Rua Professor Francisco Ribeiro, no bairro Barigui, se tornando a única planta de enzimas e leveduras da empresa na América do Sul.

Em 2022, a Novozymes e a Chr. Hansen firmaram um acordo para criar um líder global de biossoluções por meio da fusão estatutária das duas empresas, a Novonesis Latin America S.A. Entre as plantas fabris brasileiras que foram envolvidas na fusão, incluiu-se a de Araucária.

A partir de então, a Novonesis se estabeleceu como a maior fornecedora mundial de tecnologias microbianas e enzimas. Ao alavancar o poder da microbiologia com a ciência, transforma-se a maneira como o mundo produz, consome e vive. Em mais de 30 setores, as biossoluções da Novonesis já estão criando valor para milhares de clientes e beneficiando o planeta.

Novonesis significa um novo começo, é derivada da palavra grega ‘gênesis’ e reflete uma nova era de biossoluções em que a inovação em ciências biológicas e a tecnologia oferecerão soluções para enfrentar grandes desafios globais.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.