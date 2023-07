Oral Unic Araucária ajuda você a recuperar o sorriso perfeito com a carga imediata

A carga imediata em implantes, uma técnica moderna de implantodontia, já não é novidade nas clínicas e consultórios odontológicos, no entanto, muitos pacientes ainda tem dúvidas sobre esse tipo de tratamento. Para ajudá-los nessa questão, a Oral Unic Araucária apresenta as vantagens do procedimento de implante carga imediata. A principal delas é a colocação do dente provisório diretamente sobre o implante, principalmente em área estética, como ocorre na ausência de dentes anteriores, beneficiando assim o sorriso do paciente.

Vantagem também está no menor tempo de tratamento, ao invés de esperar de 3 a 6 meses para colocar carga no implante, é possível instalá-la no momento da cirurgia. “Na carga imediata uma prótese provisória é utilizada para permanecer na posição correta por três meses durante o tempo de cicatrização e somente depois disso a prótese definitiva é confeccionada. Dependendo do caso, a prótese final pode ser feita em 72 horas ou uma semana após a cirurgia”, explica o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

Ele ressalta ainda a questão estética, pois a carga imediata evita que o paciente fique sem o dente. “O conforto por não precisar usar algum tipo de prótese removível, já que o dente estará fixo nos implantes, também é um ponto bem positivo”, acrescenta.

Quem pode optar pelo tratamento

Inicialmente não existem contraindicações para o paciente fazer a carga imediata, mas recomenda-se ter uma boa estrutura óssea para optar pelo procedimento. “A técnica exige uma boa saúde óssea. Alguns hábitos e doenças sem controle também são desfavoráveis para a realização da carga imediata, como os problemas psicológicos, fumo, bruxismo e pessoas que possuem outros enxertos ósseos. Pacientes com doenças sistêmicas, cardiopatia, hipertensão e diabetes precisam de autorização médica para realizar as cirurgias”, alerta o especialista.

Segurança

A Oral Unic Araucária possui em seu corpo clínico profissionais qualificados e habilitados e equipamentos de alta tecnologia para a realização de implantes com total segurança e bons resultados. “Se você ficou com alguma dúvida sobre a carga imediata ou quer saber mais sobre outros tratamentos odontológicos disponíveis na unidade, entre em contato conosco e agende uma consulta. Ficaremos felizes em atendê-lo”, convida Dr Robert.

